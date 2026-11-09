W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Koniec monopolu PKP Intercity na publiczne pieniądze

PKP Intercity może stracić wyłączność na państwowe dopłaty do połączeń dalekobieżnych. W IV kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Jak mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, będzie to element przygotowań do liberalizacji rynku pasażerskich przewozów kolejowych.

Zmiany wynikają z unijnego czwartego pakietu kolejowego. Liberalizacja rynku ma nastąpić 15 grudnia 2030 r. Oznacza to, że o publiczne pieniądze będą mogły rywalizować nie tylko krajowe spółki, ale również zagraniczni przewoźnicy. Dla PKP Intercity oznacza to konieczność konkurowania o kontrakty, których wartość w latach 2030–2034 ma sięgnąć 26 mld zł.

Z punktu widzenia pasażerów liberalizacja może oznaczać większy wybór i lepszą ofertę. Przykładem są Czechy, gdzie otwarcie rynku kolejowego przyczyniło się między innymi do obniżenia cen biletów i poprawy jakości usług. W Polsce zmiany mogą więc oznaczać większą konkurencję na rynku przewozów dalekobieżnych.

Wydatki na świadczenia socjalne w UE rosną. Polska szybko dogania Zachód

Według wstępnych szacunków Eurostatu łączne wydatki państw Unii Europejskiej na świadczenia socjalne w 2025 r. wyniosły 5 bln 180 mld euro. Oznacza to wzrost o blisko 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Najwyższą relację wydatków socjalnych do PKB odnotowano w Austrii – przekroczyły one 32 proc. PKB, podczas gdy średnia dla całej Unii wyniosła 27,5 proc. Najmniej w relacji do wielkości gospodarki wydawały Irlandia, Malta i Węgry. Polska znalazła się na 11. miejscu, z wydatkami odpowiadającymi blisko 25 proc. PKB.

Jednocześnie Polska należy do państw, w których wydatki socjalne rosną szczególnie szybko. W 2025 r. ich wzrost przekroczył 11 proc., co było czwartym najwyższym wynikiem w Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polska szybko zbliża się pod tym względem do państw Europy Zachodniej.

Ponad 41 proc. środków przeznaczanych na wsparcie socjalne w UE trafia do emerytów, między innymi w postaci świadczeń oraz dopłat do państwowych funduszy ubezpieczeń wypłacających emerytury. W związku ze zmianami demograficznymi można oczekiwać, że wydatki związane z systemami emerytalnymi będą w kolejnych latach nadal rosły.

Niepewność na Bliskim Wschodzie. Cieśnina Ormuz pozostaje kluczowym punktem ryzyka

Sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej pozostaje napięta. W weekend w wyniku ataków Iranu oraz działania min morskich uszkodzone zostały trzy tankowce. Według Teheranu jednostki wyłączyły urządzenia lokalizacyjne i próbowały przepłynąć przez Cieśninę Ormuz bez uzgodnienia z Iranem.

Jednocześnie pojawiają się sygnały dotyczące możliwego postępu w rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem. Premier Kataru ocenia, że negocjacje mogą prowadzić do porozumienia. Jednocześnie z informacji przekazanych przez Al Jazeerę wynika, że administracja Stanów Zjednoczonych pozostaje podzielona w sprawie dalszych działań i nie można wykluczyć wznowienia amerykańskich ataków.

Niepewność na Bliskim Wschodzie pozostaje istotna również z punktu widzenia rynków surowcowych. Cieśnina Ormuz jest jednym z kluczowych szlaków transportu surowców energetycznych, dlatego eskalacja napięcia może wpływać na ceny ropy i zwiększać zmienność na rynkach.

Jesienne rekomendacje analityków. Te spółki mogą być niedowartościowane

Na warszawską giełdę trafiła kolejna fala rekomendacji analityków, uwzględniających już wyniki spółek za pierwsze półrocze. Wśród firm, których akcje mogą być według ekspertów mocno niedowartościowane, znalazł się Enter Air.

Analitycy Trigon DM wyceniają akcje przewoźnika czarterowego na 73 zł, podczas gdy rynek wycenia je na około 49 zł. Kolejnym kandydatem do odbicia jest Medicalgorithmics. W najnowszej rekomendacji Ipopemy wycena akcji spółki wynosi 36 zł, czyli ponad 70 proc. więcej niż jej aktualny kurs giełdowy. Jednocześnie analitycy zwracają uwagę na ograniczone zaufanie inwestorów związane z dość wolnym tempem odbudowy wyników.

Według analityków DM BOŚ niedoceniane są również akcje Eurotelu. Co prawda cenę docelową obniżono do 56 zł, jednak przy kursie w okolicach 31 zł potencjalna przestrzeń do wzrostu nadal wynosi około 80 proc.

Rekomendacje analityków pokazują więc, że na warszawskiej giełdzie nie brakuje spółek, w przypadku których eksperci dostrzegają potencjał wzrostowy. Jednocześnie wysokie potencjalne stopy zwrotu wiążą się z ryzykiem i wymagają oceny kondycji poszczególnych przedsiębiorstw.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.