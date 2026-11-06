„6 listopada 2026 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego GA Polyolefins, przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli 27 marca br.” - podała Grupa Azoty w piątkowym komunikacie.

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Krok w stronę przejęcia przez Orlen

Jak podkreślono, to kluczowy etap procesu restrukturyzacji Grupy, rozpoczętego w listopadzie 2025 r. Restrukturyzacja zadłużenia i zatwierdzenie układu przez sąd były warunkami przedstawionymi przez Grupę Orlen w związku z planowanym przejęciem spółki GA Polyolefins.

Polimery Police obciążeniem dla Grupy Azoty

Grupa Azoty Polyolefins to spółka powstała na potrzeby realizacji inwestycji Polimery Police. Budowa fabryki polimerów w Policach miała umożliwić dywersyfikację działalności Grupy Azoty oraz wejście na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych. Produkcję uruchamiano etapowo w latach 2023-2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych. Realizacja inwestycji zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 mld zł.

31 marca br. Grupa Azoty podpisała z Grupą Orlen przedwstępną umowę sprzedaży akcji GA Polyolefins. Zgodnie z jej założeniami Orlen ma przejąć pełną kontrolę nad spółką oraz zapewnić finansowanie niezbędne do realizacji układu z wierzycielami i uregulowania zobowiązań pozaukładowych.

Restrukturyzacja ma odciążyć grupę

Cytowany w komunikacie prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski zaznaczył, że „Polimery Police stały się symbolem błędnych decyzji inwestycyjnych z przeszłości, których konsekwencje przez lata obciążały całą Grupę, ograniczając jej możliwości rozwoju”. Dodał, że decyzja sądu przybliża Grupę do uwolnienia się od jednego z największych ciężarów finansowych.

Z kolei prezes GA Polyolefins Małgorzata Królak oceniła, że spółka przeprowadziła „jedną z najbardziej złożonych restrukturyzacji zadłużenia w polskim przemyśle, uzyskując poparcie wierzycieli dla redukcji około 83 proc. zobowiązań objętych układem”.

Jak podkreślono w komunikacie, rozwiązanie sytuacji GA Polyolefins jest jednym z fundamentów szerszego procesu odbudowy Grupy Azoty. Ma ono pozwolić „ograniczyć obciążenia wynikające z inwestycji Polimery Police i stworzyć warunki do koncentracji na podstawowej działalności Grupy”.

Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Zawiadomienia do prokuratury i zapowiedź raportu

Na początku września zarząd Grupy Azoty złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieuzasadnionych wydatków na realizację inwestycji Polimery Police, które doprowadzić miały do wyrządzenia spółce wielomilionowej szkody majątkowej. Było to kolejne zawiadomienie do prokuratury w związku z nieprawidłowościami przy projekcie.

Pod koniec października minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział powstanie jawnego raportu w sprawie nieprawidłowości przy inwestycji.

Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.