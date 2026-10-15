W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Rekordowa nadwyżka Polski w handlu z Ukrainą. Eksport może przynieść 50 mld zł

Polska wymiana handlowa z Ukrainą przynosi coraz większą nadwyżkę. Choć w całym 2025 r. bilans handlowy Polski prawdopodobnie ponownie będzie ujemny, handel z Ukrainą może zakończyć się rekordowym wynikiem. Po ośmiu miesiącach roku nadwyżka wyniosła 28,5 mld zł, czyli o 6 mld zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Szacunki wskazują, że do końca roku może ona sięgnąć nawet 50 mld zł.

Na tak dobry wynik wpływają z jednej strony rosnące możliwości eksportowe polskich firm, a z drugiej mniejsze zapotrzebowanie na import z Ukrainy. Dane wskazują, że w 2024 r. import z Ukrainy był o blisko 25 proc. niższy niż w 2022 r.. W rozwoju relacji gospodarczych istotną rolę odgrywa także liczna społeczność ukraińska w Polsce, która aktywnie uczestniczy w krajowym życiu gospodarczym.

Na wymianie korzystają nie tylko eksporterzy, ale również polskie instytucje finansowe. Przykładem jest KredoBank należący do grupy kapitałowej PKO BP. W 2025 r. obsługiwał on 500 tys. klientów indywidualnych i ponad 50 tys. przedsiębiorców. Kolejnym impulsem dla polsko-ukraińskiego handlu mogą być programy odbudowy i modernizacji ukraińskiej infrastruktury. Ich uruchomienie stworzyłoby nowe możliwości dla polskich firm działających m.in. w sektorze budowlanym, przemysłowym i usługowym.

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Bruksela chce ograniczyć nierównowagę w handlu z Chinami

W Brukseli odbywa się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich poświęcone unijnej polityce handlowej. Głównym tematem jest porozumienie handlowe z Pekinem oraz kolejne działania, które mają zmniejszyć nierównowagę w wymianie towarowej między Unią Europejską a Chinami. Według informacji agencji Bloomberga coraz mocniej naciskają na to Niemcy.

Niemiecki rząd oczekuje, że do końca roku Komisja Europejska przedstawi propozycje ograniczenia importu chińskich towarów. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona chemikaliom, maszynom i produktom farmaceutycznym. Dla europejskich producentów istotne jest znalezienie odpowiedzi na rosnącą konkurencję z Chin, a zarazem ograniczenie ryzyka dalszego pogłębiania nierównowagi handlowej.

Pekin deklaruje gotowość do kontynuowania rozmów i stabilizacji relacji politycznych oraz gospodarczych z Unią Europejską. Jednocześnie dane dotyczące chińskiego eksportu pokazują skalę wyzwania. We wrześniu eksport Chin wzrósł rok do roku o ponad 36 proc. To sygnał, że deklaracje o poprawie relacji nie muszą szybko przełożyć się na zmianę sytuacji handlowej.

Bruksela ma ograniczony czas na wypracowanie kolejnych kroków, ponieważ następna runda rozmów z Chinami jest zaplanowana na styczeń. Ważnym pytaniem pozostaje to, które branże powinny być w pierwszej kolejności objęte działaniami ochronnymi. Dla Polski będzie to istotna decyzja, ponieważ od kierunku polityki handlowej UE zależy sytuacja krajowych producentów konkurujących z chińskim importem.

Niepokój na Bliskim Wschodzie. Ataki w cieśninie Ormuz i zagrożenie dla rynku paliw

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie zwracają uwagę na bezpieczeństwo transportu morskiego i dostaw surowców energetycznych. Brytyjskie Biuro Operacji Handlu Morskiego poinformowało o atakach na dwa kolejne statki transportowe w cieśninie Ormuz. Według informacji przywołanych w materiale jeden z nich miał zatonąć. To kolejny sygnał ryzyka dla żeglugi w regionie o strategicznym znaczeniu dla światowego rynku energii.

Niepokój budzą również działania rebeliantów Huti wymierzone w infrastrukturę cywilną i energetyczną Arabii Saudyjskiej. W środę nad ranem zaatakowany miał zostać biurowiec Saudi Aramco. Huti zapowiedzieli kolejne uderzenia w infrastrukturę energetyczną saudyjskiego koncernu, co zwiększa obawy o bezpieczeństwo obiektów związanych z produkcją i dostawami surowców.

Potencjalne zakłócenia w regionie mogą przełożyć się na ceny paliw. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że w najbliższych tygodniach może znacząco wzrosnąć cena oleju napędowego. Szczególnie narażona ma być Europa, która może odczuwać skutki niedoboru diesla co najmniej do końca roku. Dla przedsiębiorstw transportowych i firm wykorzystujących paliwa w działalności operacyjnej oznacza to ryzyko wzrostu kosztów, a dla konsumentów – możliwość kolejnej presji cenowej.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje więc istotnym czynnikiem niepewności dla światowej gospodarki. Ewentualna eskalacja konfliktu i dalsze ataki na statki oraz infrastrukturę energetyczną mogą utrudniać transport surowców i zwiększać zmienność cen na rynkach.

Fuzje i przejęcia w Polsce przyspieszają. W III kwartale zawarto 86 transakcji

Mimo globalnej niepewności polski rynek fuzji i przejęć pozostaje aktywny. W trzecim kwartale odnotowano 86 transakcji M&A, czyli dotyczących połączeń i przejęć przedsiębiorstw. To wzrost zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dane pochodzą z najnowszego raportu firm Fordata i Navigator Capital.

Jedną z największych transakcji kwartału było ogłoszone przejęcie sieci sklepów Żabka przez kanadyjską grupę Alimentation Couche-Tard, właściciela Circle K. Wśród transakcji realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa znalazła się natomiast umowa warunkowa Grupy Kęty dotycząca zakupu 100 proc. udziałów w Fengari Holdings, właścicielu spółek z grupy Metra.

Dużo działo się również w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Aktywność wykazywały takie podmioty jak Lux Med, CenterMed oraz Diagnostyka, która przejęła firmę Aidport specjalizującą się w prowadzeniu badań klinicznych. Transakcje te pokazują, że konsolidacja pozostaje jednym ze sposobów rozwoju firm i umacniania ich pozycji na rynku.

Ostrożniej do kolejnych inwestycji podchodzą natomiast fundusze private equity i venture capital. Jak zwraca uwagę Katarzyna Kucharczyk, fundusze bardziej selektywnie wybierają cele inwestycyjne i twardziej negocjują wyceny przedsiębiorstw. W efekcie rynek fuzji i przejęć w Polsce rozwija się, choć decyzje inwestorów coraz mocniej zależą od ceny, perspektyw wzrostu i oceny ryzyka.

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„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.