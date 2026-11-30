Materiał powstał we współpracy z ORANGE POLSKA

Czym jest Orange Innovation Poland?

Jest to jednostka badawczo-rozwojowa w strukturach Orange Polska, która zajmuje się badaniem technologii, rozwijaniem innowacji oraz przygotowywaniem produktów i konkretnych rozwiązań, które wdrażamy w ramach naszego biznesu, a później u naszych klientów w Polsce i nie tylko. Pracujemy również dla całej Grupy Orange, więc mamy silne umocowanie międzynarodowe. Nasze rozwiązania są wdrażane także w innych krajach, w których działa Grupa Orange.

Jak działa u was mechanizm od pomysłu – czy też może potrzeby, która pojawia się w firmie – do wdrożenia?

Aby zrozumieć ten mechanizm, należy na nasze procesy spojrzeć w trzech perspektywach: dziś, jutro i pojutrze. W perspektywie dziś zastanawiamy się, co i w jaki sposób możemy dostarczyć, aby już teraz przygotować produkt lub rozwiązanie, które firma może wdrożyć. Jutro to kwestie, które nastąpią w perspektywie dwóch lat, wymagają więcej zaangażowania oraz wykształcenia pewnych kompetencji. A pojutrze to działania dotyczące tego, co przyniesie przyszłość, jakie technologie się pojawią, co może wpłynąć na nasz biznes, czyli zmienić telekomunikację. To prace badawcze, rozwojowe, wyprzedzające, z perspektywą wieloletnią. Każdy z tych wymiarów wymaga innego zaangażowania i innej współpracy z biznesem.

Na czym polega ta pierwsza perspektywa?

To zestaw narzędzi i działań, który najlepiej się sprawdza, gdy ludzie bezpośrednio pracują z biznesem. Czyli gdy inicjatywa wychodzi od biznesu, który zidentyfikował potrzeby u klientów. Wspólnie wypracowujemy rozwiązania odpowiadające rzeczywistym potrzebom klientów, które można wdrożyć w bardzo krótkiej perspektywie – kilku- lub kilkunastomiesięcznej. Innowacje bez współpracy z biznesem mogą stać się teatrem innowacji. Mogą świetnie wyglądać, ale nie przełożą się na zmianę w firmie ani na nową ofertę dla klienta.

A perspektywa jutro?

To już pewien ekosystem, który wymaga zbudowania określonych kompetencji, których jeszcze nie mamy. Ale też nie zawsze musimy je mieć, bo możemy skorzystać z możliwości naszych partnerów i tego, co oferuje polski ekosystem. Z jednej strony mamy uczelnie, które mają technologię i wiedzę. Z drugiej strony mamy startupy, które mają fenomenalne pomysły i którym czasami trzeba pomóc zamienić je w rozwiązania sprzedawalne. Z trzeciej strony mamy dużych partnerów technologicznych dysponujących technologiami, które w odpowiedni sposób można zintegrować i wykorzystać do przygotowania odpowiedzi na potrzeby naszych klientów. Ważnym elementem zarządzania innowacyjnością jest więc nie tylko zidentyfikowanie potrzeby i potencjału biznesowego, ale również właściwe zarządzanie kompetencjami. W praktyce stosujemy zasadę Make–Partner–Buy. Decydujemy, które kompetencje budować samodzielnie, kiedy tworzyć rozwiązanie z partnerem i dzielić z nim ryzyko, a kiedy kupić gotowy komponent.

I mamy trzeci etap, sięgający najdalej, czyli pojutrze.

W tej perspektywie analizujemy trendy i sygnały zmian, które mogą wpłynąć na nasz biznes. Jednym z nich jest starzejące się społeczeństwo – co to oznacza dla naszych usług i jak powinniśmy je modyfikować? Innym jest automatyzacja, a w szczególności rozwój AI. Pytanie nie brzmi, czy te zmiany nastąpią, lecz jaki będą miały wpływ na nasz biznes w perspektywie czterech–pięciu lat.

Są też technologie kwantowe. Ich wyjątkowość polega na tym, że zmieniają reguły gry już na poziomie fizycznym, a to może zrewolucjonizować sposób przetwarzania informacji – fundament, na którym opiera się cały nasz biznes.

Odpowiednio wczesne zrozumienie potencjału nowych technologii pozwala nam nie tylko przygotować się na nadchodzące zmiany, ale także aktywnie je współkształtować. Chcemy być liderem tej transformacji również dla naszych klientów.

Jakie konkretne rozwiązania zostały przez Orange Innovation Poland opracowane czy też wdrożone?

W perspektywie dziś jest to szereg rozwiązań dla naszych klientów, na przykład indywidualnych. Są one często niewidoczne, bo stanowią element oferty. To przykładowo nowe funkcjonalności naszego Funbox-a, czyli routera Wi-Fi, jak choćby dodatkowe elementy umożliwiające oglądanie telewizji na ekranach bez konieczności używania dekodera, czy też usprawnienia dla naszego działu obsługi klienta na bazie generatywnej AI. Podobne elementy wdrażamy w bardzo bliskiej współpracy z biznesem. Czasami jest to produkt, a czasem jest to wsparcie, usprawnienie procesu lub obniżenie kosztów organizacji. Innym przykładem jest nasze rozwiązanie MILI-GUARD, które integruje różne technologie służące ochronie infrastruktury krytycznej. Niedawno przetestowaliśmy je we współpracy z miastem Łódź i partnerami. Wspólnie z Nokią po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy technologię ISAC (Integrated Sensing and Communication), która pozwala wykorzystać sygnał sieci komórkowej nie tylko do transmisji danych, ale również do wykrywania obiektów w jej otoczeniu, w tym dronów. Sieć telekomunikacyjna zyskuje w ten sposób dodatkową funkcję – staje się sensorem.

Jak mierzycie rezultaty pracy nad innowacjami?

W perspektywie „dziś” liczą się skala wdrożenia, przychody czy stopa zwrotu. Dla „jutra” wartością jest wiedza, która pomaga zdecydować, czy dalej inwestować w pomysł. Czasem wystarczy prosty test z klientami, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest popyt. W perspektywie „pojutrze” efektami pracy mogą być patenty i ekspertyzy. Porażka jest wpisana w zarządzanie innowacjami. Kluczowa jest jednak dyscyplina decyzyjna. Eksperyment powinien koncentrować się na tym elemencie pomysłu, o którym wiemy najmniej. Dla organizacji cenna jest bowiem wiedza nie tylko o tym, gdzie inwestować, ale również gdzie nie inwestować.

Różne rozwiązania zostały opisane w raporcie „Zarządzanie innowacjami w praktyce”. Dlaczego podzieliliście się swoim doświadczeniem i jak mogą z niego korzystać inne firmy?

Jako Orange byliśmy inicjatorem Rady Innowacji, która zgromadziła 60 firm, a dziesięć z nich zdecydowało się podzielić swoim doświadczeniem. Dzieląc się naszym doświadczeniem, chcemy zachęcić inne firmy do rozwijania własnych procesów innowacyjnych. Dzięki temu zwiększamy również możliwości współtworzenia z nimi nowych produktów i rozwiązań.

Żaden operator telekomunikacyjny w Polsce nie ma takiego 300-osobowego zespołu jak Orange Innovation Poland. To sprawia, że mamy przestrzeń do wypracowywania nowych rozwiązań, do współpracy z ekosystemem i stymulowania gospodarki. Im więcej przygotujemy rozwiązań, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaną one wdrożone w całej Grupie Orange. Jednym z naszych celów jest internacjonalizacja rozwiązań. W raporcie pokazujemy też gotowość na współpracę z małymi i średnimi firmami, ze startupami. Bo gdy dostrzeżemy i dopracujemy jakieś rozwiązanie, możemy zmienić je w produkt i zaoferować dużą sieć sprzedaży polskiego know-how na różne rynki. To kolejny powód, dla którego powstał raport.

–rozm. Marcin Piasecki

–not. jer

Materiał powstał we współpracy z ORANGE POLSKA