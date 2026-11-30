PARTNER RELACJI: STRABAG

Polska realizuje bodaj największy program inwestycyjny w historii. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jakie są ryzyka dla wielkich projektów, takich jak chociażby Port Polska?

Powinniśmy się cieszyć, że Polska ma tak duże perspektywy inwestycyjne i w Polsce się inwestuje. Dzisiejszy poziom inwestycji w gospodarce narodowej, ok. 17 proc., jest niezadowalający. Abyśmy mogli doganiać bogatsze państwa, powinno to być przynajmniej 20 proc. Ale perspektywa kolejnych lat, kolejnych inwestycji i w miarę stabilnego ich finansowania, jest bardzo optymistyczna dla rynku. Dwudniowy Kongres Budownictwa Polskiego też powinien być sygnałem optymizmu. Nawet jeżeli wiele rzeczy wymaga korekty czy przemyślenia, to perspektywa inwestycyjna jest bardzo dobra.

Czego, jako branża, oczekujecie od zamawiających?

Oczekujemy przede wszystkim stabilnego finansowania i realizacji planów. My od ponad 20 lat finansujemy infrastrukturę w Polsce głównie ze środków zewnętrznych, zwykle z Unii Europejskiej. Mówimy o drogach, o kolejach, o środkach finansowych w ramach regionalnych programów rozwoju. Wiemy, że te środki będą relatywnie coraz mniejsze. A infrastruktura jest coraz droższa, podobnie jak jej utrzymanie, musimy więc poszukać nowych źródeł finansowania. Uważam, że bez zaangażowania kapitału prywatnego będzie to bardzo trudne. W związku z tym oczekiwalibyśmy od rządzących dialogu dotyczącego tego, jak zachęcić kapitał prywatny – krajowy i międzynarodowy – do finansowania polskiej infrastruktury.

Patrząc od strony wykonawców planowane w najbliższych latach inwestycje drogowe, kolejowe, energetyczne, obronne i te związane na przykład z Portem Polska będą realizowane praktycznie w jednym czasie. Czy branża dysponuje odpowiednimi zasobami do ich realizacji?

Dysponuje i będzie dysponowała. W mojej ocenie nie wszystko będzie realizowane w jednym czasie. W praktyce terminy deklaratywne są inne od rzeczywistych. To po pierwsze. Po drugie, dajmy branży szansę na inwestycje, zatrudnianie pracowników, dokapitalizowanie. My chcemy być strategicznym partnerem państwa polskiego w realizacji tych inwestycji. Wiemy, jak ważne z różnych przyczyn są infrastruktura i logistyka. I w tych dwóch sektorach branża budowlana ma kompetencje.

A czy administracja jest przygotowana na tak wielkie projekty?

Tutaj do korekty jest kilka rzeczy, chociażby tak bardzo prozaicznych, jak liczba etatów w niektórych jednostkach administracyjnych odpowiedzialnych za pozwolenia na budowę czy pozwolenia środowiskowe. Nie chciałbym oceniać administracji. Chciałbym, żeby po prostu każdy był w stanie zaplanować swoje zasoby, miał do tego budżet i wydawał odpowiednie decyzje.

Nie mogę nie spytać o podnoszoną od lat kwestię, czyli waloryzację kontraktów publicznych. Branża od dawna sygnalizuje, że waloryzacja nie nadąża za realnym wzrostem kosztów. Czy obecny system w odpowiedni sposób dzieli ryzyko między zamawiających a wykonawców?

Chcę kolejny raz podkreślić dobrą decyzję ministerstwa w tym roku o podniesieniu limitów waloryzacyjnych w stosunku do drogowych kontraktów, tzw. wojennych, o czym branża mówiła już od kilku lat. Chodzi o kontrakty podpisane do czasu wybuchu wojny w Ukrainie, dotknięte największym wzrostem kosztów, największą inflacją. Trzecie już podwyższenie tych limitów, z 15 do 25 proc., poprawiło wiele kontraktów i dało im szansę na zakończenie. Gdyby nie to, być może część z nich w ogóle nie byłaby ukończona.

Natomiast cały czas otwarta jest dyskusja na temat klauzul waloryzacyjnych w długoterminowych kontraktach infrastrukturalnych. W GDDKiA i w PKP PLK jest przyjęty model, w którym połowa sumy kontraktowej jest waloryzowana o pewien koszyk materiałów, a druga połowa jest stała i mówi się, że jest to ryzyko wykonawcy. Przy obecnej zmienności kosztów i trudnym do oszacowania horyzoncie czasowym nie tylko zakończenia, ale i podpisania umowy – bo procedury odwoławcze trwają czasem bardzo długo – ten wskaźnik jest zbyt duży. Według mnie, patrząc na przykłady międzynarodowe, powinien się on wahać między 0,1 a 0,2 wartości kontraktu, wobec obecnego 0,5. Biorąc pod uwagę standard umowny, jaki został zaprezentowany w ramach Portu Polska, jest to już 0,3, a nie 0,5. W związku z tym z satysfakcją widzę, że zamawiający przyjmują nasze postulaty.

Mówi się, że firmy realizujące kontrakty strategiczne powinny podlegać certyfikacji. Jaki jest cel?

Certyfikacja ma na celu realną ocenę kompetencji i potencjału danej firmy oraz wyeliminowanie części sporów. Część kryteriów dotyczących danego wykonawcy podlegałaby certyfikacji i to spełniłoby swoją rolę, gdyby po pierwsze, była ona obowiązkowa, a nie jest, a po drugie była jedyną drogą dopuszczenia do startu w danym kontrakcie. W tej chwili dualizm, w którym będzie można być certyfikowanym, lub też nie, oraz będzie można w ramach każdego z postępowań dalej kwestionować ten certyfikat, sprawia, że poszliśmy w system certyfikatopodobny, a nie realnej certyfikacji.

Co w ciągu dekady będzie największym wyzwaniem dla branży?

Branża budowlana jest częścią gospodarki i jest tak konkurencyjna, jak konkurencyjna jest nasza gospodarka. Ja jestem optymistą. Mamy przed sobą dziesięć lat wzrostu inwestycji i dużych nakładów inwestycyjnych. Największymi wyzwaniami będą ograniczenia związane z dopływem nowych pracowników do branży budowlanej oraz zapewnieniem stałości finansowania poza źródłami z UE. –not. jer

PARTNER RELACJI: STRABAG