Jak pani ocenia stan systemu kaucyjnego dziś, po 14 miesiącach od jego uruchomienia?

Mamy chaos, który wprawdzie nie jest jeszcze tak widoczny dla konsumentów, ale wszystko wskazuje na to, że czeka nas bolesne zderzenie z rzeczywistością, tj. ze wszystkimi wadami wprowadzonego systemu kaucyjnego, które mogą doprowadzić do jego kompromitacji i ekonomicznej i ekologicznej, a zwłaszcza zaufania obywateli do państwa, które – za ich własne pieniądze – reklamuje system jako przez nich oczekiwany i skuteczny dla środowiska.

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Ostrzeżenia o zagrożeniach kierowane były do Ministerstwa Klimatu zarówno na posiedzeniach komisji, jak i na sejmowej sali, gdy wprowadzenie były zmiany do uchwalonej jeszcze z inicjatywy PiS ustawy. Te ryzyka były głośno artykułowane jeszcze przed uruchomieniem systemu w 2024 r. Nie udało się w ramach ustawy wprowadzić nadzorowanej przez państwo organizacji parasolowej, która pilnowałaby kaucji jako depozytu, który ma ostatecznie wrócić do konsumenta albo wesprzeć sam system, a nie w nieprzejrzysty sposób finansować operatorów. Ustawa nie zabezpiecza też tych środków w przypadku upadłości operatora. A to są miliardy złotych! Do tego dochodzi koszt samego systemu, który zgodnie z ustawą winni pokryć wprowadzający, a nie handel czy konsumenci. Resort nie zgodził się też nawet na minimalne warunki umowy ramowej, którą operatorzy muszą między sobą zawierać, gdzie byłyby kontrolowane rozliczenia pomiędzy nimi. Proszę zauważyć, że każdy sklep musiał podpisać umowę z każdym operatorem, który się do niego zgłosił, ale żaden z tych operatorów nie miał obowiązku odbierać opakowań w tym sklepie.

Jak wyglądają dziś relacje między operatorami?

Mamy sytuację taką, że ci operatorzy, którzy mają umowę z największą liczbą wprowadzających, dostają od nich opłaty, tzw. „producer fee”, więc opłaca im się tak naprawdę nie zbierać tych opakowań. Nie muszą wtedy płacić wysokich kosztów tj. „handling fee” dla sklepów, czyli ponosić kosztów zbierania, segregowania i całej logistyki, bo przecież te odpady trzeba potem odwieźć do punktów zliczania, rozdzielać je i rozliczać i przekazać do recyklingu. A przychód z przekazania do recyklingu tylko w znikomym zakresie pokrywa te koszty. Ci, którzy zbierają więcej, więcej przekazują do recyklingu, niż wprowadzają „ich producenci”, ponoszą większe koszty, mimo mniejszych wpływów wprowadzających, z którymi mają umowy.

Ustawowe regulacje, a raczej luki sprawiają więc, że na wygranej pozycji są operatorzy kaucyjni związani z największymi wprowadzającymi, typu duże koncerny napojowe czy browary, bo mają duże wpływy z opłat „producer fee”, a nie muszą zbierać opakowań nawet tzw. „swoich”. Mogą też nie rozliczać się z innymi operatorami zbierającymi de facto ich opakowania. Na zasadzie, że nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz?

Jak według pani powinna być uregulowana wysokość tej „clearing fee”, czyli opłaty, którą operatorzy płacą sobie wzajemnie za pracę?

Operatorzy chcą widzieć obowiązek „clearing fee” zaproponowany przez ministerstwo w umowie ramowej, a kształt tej umowy winien być docelowo zawarty w ustawie. To jest istotna opłata np. dla operatora, który nie reprezentuje dużych wprowadzających, ale za to dużo zbiera z małych sklepów, z mniejszych sieci, skąd zbiera też opakowania tych dużych wprowadzających. Odpowiedź ministerstwa brzmi, że operatorzy nie mają żadnego obowiązku płacenia sobie nawzajem czegokolwiek. To świadczy o tym, że ten mechanizm był wadliwy od samego początku prac nad systemem.

Czy pani i branża informowaliście ministerstwo o tych trudnościach? Firmy mają czas do 30 listopada, żeby podpisać umowę międzyoperatorską.

Te i inne kwestie, w tym sprawa niezwróconej kaucji, były zgłaszane do resortu klimatu nieustannie. Bez rezultatu. Za to wysyłane są zmienne i często sprzeczne informacje, a to o organizacji parasolowej, a to o rozszerzeniu systemu na inne opakowania.

Tymczasem obecnie wygasły dotychczasowe umowy międzyoperatorskie, a co do nowych nie ma zgody, bo nie ma jasnych ustawowych wymogów, na jakich mają być zawierane. Przypominam też, że mają one charakter cywilny, więc nie można ich wymusić.

Obecnie trwają kontrole u operatorów czy mają takie umowy, a ministerstwo straszy, że jeśli nie podpiszą ich do 30 listopada, to będą odbierane koncesje.

Wygląda na to, że mamy sytuację prawie jak na Titanicu: orkiestra gra, a góra lodowa na horyzoncie.