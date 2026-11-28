Protest rozpoczął się na centralnym placu Skanderbega, skąd uczestnicy przeszli w kierunku siedziby premiera Albanii Ediego Ramy. Demonstranci domagali się ustąpienia rządu, oskarżając władze o korupcję i zaniedbywanie problemów społecznych. Na jednym z transparentów widniało hasło: „Albania przetrwa, będziemy o nią walczyć! Rama do więzienia, Berisha do więzienia”. Druga część sloganu odnosiła się do lidera opozycji Saliego Berishy.

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Albania: Starcia na ulicach Tirany w Dniu Niepodległości. Są ranni

W trakcie manifestacji doszło do ataków na policyjne pojazdy wykorzystywane do rozpędzania tłumu. Protestujący obrzucili również kamieniami budynek ministerstwa infrastruktury i rzucili w jego kierunku koktajl Mołotowa. Funkcjonariusze odpowiedzieli, używając armatek wodnych oraz gazu łzawiącego – donosi portal Albanian Post.

Ministerstwo zdrowia przekazało, że pomoc medyczna w dwóch szpitalach była konieczna dla 19 osób. Wśród poszkodowanych znalazło się sześciu policjantów, czterech przedstawicieli mediów, w tym jeden cudzoziemiec, oraz dziewięciu uczestników protestu.

Antyrządowe demonstracje odbywają się w Albanii od połowy października. Manifestanci sprzeciwiają się korupcji, ograniczonym możliwościom zatrudnienia oraz problemom systemu edukacji. Protesty, które początkowo koncentrowały się w stolicy, objęły również inne miasta kraju.

Wcześniejsze manifestacje także miały gwałtowny przebieg. Demonstranci podpalali obiekty należące do instytucji państwowych i banków, niszczyli witryny sklepowe oraz wyrywali fragmenty chodników, którymi następnie obrzucali policjantów.

Sobotni protest odbył się w szczególnym dla Albańczyków dniu. 28 listopada przypada bowiem rocznica ogłoszenia niepodległości kraju. W związku z manifestacją policja zwiększyła obecność na drogach prowadzących do Tirany i wyjazdowych trasach ze stolicy, gdzie prowadziła kontrole pojazdów.

Gabinet premiera Ediego Ramy odrzuca oskarżenia o korupcję i deklaruje gotowość do rozmów z protestującymi. Władze próbują także łagodzić społeczne niezadowolenie, wprowadzając takie rozwiązania jak obniżki cen paliw czy dodatkowa pomoc finansowa dla najuboższych rodzin.