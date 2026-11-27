Saldo migracji w Wielkiej Brytanii spadło do najniższego poziomu od 1997 r., nie licząc okresu pandemii COVID-19. Z najnowszych danych wynika, że w ciągu roku liczba polskich migrantów zmniejszyła się o 15 tys.

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Migracja w Wielkiej Brytanii najniższa od 1997 roku

Liczba migrantów w Wielkiej Brytanii rośnie najwolniej od niemal 30 lat – wynika z danych opublikowanych przez brytyjski urząd statystyczny ONS. Jednocześnie po raz kolejny zmniejszyła się liczba obywateli Polski przyjeżdżających do Zjednoczonego Królestwa.

Saldo migracji netto, czyli różnica między liczbą osób przyjeżdżających do kraju a liczbą tych, które go opuszczają, wyniosło 77 tys. w okresie 12 miesięcy, od czerwca 2025 do czerwca 2026 r. To najniższy wynik od 1997 r., jeśli nie uwzględniać okresu pandemii COVID-19.

Jak podkreśliła w czwartek Sarah Crofts z ONS, obecny wynik stanowi mniej niż połowę salda odnotowanego rok wcześniej. Wskazuje to na kontynuację gwałtownego spadku migracji netto, który następuje po rekordowym poziomie sprzed trzech lat.

Dla porównania w poprzednim roku saldo migracji wyniosło 204 tys., natomiast w 2023 r. osiągnęło rekordowe 944 tys.

Coraz mniej Polaków przyjeżdża na Wyspy

Z danych ONS wynika, że w analizowanym okresie liczba polskich migrantów w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 15 tys. Do kraju przyjechało 5 tys. obywateli Polski, natomiast wyjechało z niego 20 tys.

Potwierdza to utrzymujący się od kilku lat trend dotyczący Polaków, ale także obywateli innych państw Unii Europejskiej. Ujemne saldo migracji wynika przede wszystkim z niewielkiej liczby nowych przyjazdów, a nie z gwałtownego wzrostu liczby osób opuszczających Wielką Brytanię.

Podobne tendencje widać w statystykach dotyczących innych narodowości. W ciągu roku kraj opuściło około 25 tys. obywateli Rumunii, podczas gdy przyjechało 13 tys. W przypadku Włochów odnotowano 8 tys. przyjazdów i 11 tys. wyjazdów. Z kolei wśród Hiszpanów liczba przyjeżdżających wyniosła 6 tys., a wyjeżdżających – 8 tys.

Wyjątkiem okazali się obywatele Francji. W ich przypadku saldo migracyjne było dodatnie i wyniosło 2 tys. osób. Wielką Brytanię opuściło 6 tys. Francuzów, natomiast przyjechało 8 tys.

Ujemne saldo migracji Polaków utrzymuje się od lat

Najnowsze statystyki wpisują się w trend obserwowany w poprzednich latach. W dwóch wcześniejszych okresach populacja polskich migrantów w Wielkiej Brytanii zmniejszała się nawet nieco bardziej, a liczba osób wyjeżdżających przewyższała liczbę przyjeżdżających.

W 2025 r. saldo migracji Polaków wyniosło minus 17 tys. Do Wielkiej Brytanii przyjechało wówczas 5 tys. obywateli Polski, a wyjechało 22 tys. Rok wcześniej bilans wyniósł minus 18 tys. – przy 5 tys. przyjazdów i 23 tys. wyjazdów.

W 2023 r. do Wielkiej Brytanii przyjechało 8 tys. Polaków, podczas gdy 21 tys. opuściło kraj. Oznaczało to ujemne saldo na poziomie 13 tys. osób.

Jedną z istotnych zmian, które wpłynęły na sytuację obywateli państw UE, było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Po brexicie i zakończeniu obowiązywania zasady swobodnego przepływu osób przyjazd do Zjednoczonego Królestwa, także z Polski, stał się trudniejszy.

Więcej Brytyjczyków wyjeżdża, niż wraca do kraju

Czwartkowe dane ONS pokazują również, że więcej obywateli brytyjskich opuszcza kraj, niż do niego wraca. W analizowanym okresie wyjechało około 245 tys. Brytyjczyków, podczas gdy liczba powracających wyniosła 109 tys.

Urząd statystyczny zwraca jednak uwagę na specyfikę stosowanej metodologii. Wśród osób zaliczanych do brytyjskich emigrantów mogą znajdować się również obywatele posiadający podwójne obywatelstwo, na przykład Polacy z brytyjskim paszportem. Dostępne dane nie pozwalają natomiast ustalić, do jakich państw wyjechali emigranci.

Rząd Partii Pracy mówi o odzyskaniu kontroli nad migracją

Spadek salda migracji stał się również przedmiotem politycznej dyskusji. Szefowa brytyjskiego MSW Shabana Mahmood uznała najnowsze statystyki za dowód skuteczności działań obecnego rządu.

Na portalu X napisała, że rząd „odzyskał kontrolę” nad imigracją. Jak zaznaczyła, nie stało się to przypadkowo, lecz jest efektem podjętych działań. Mahmood zapowiedziała jednocześnie kontynuowanie prac nad systemem migracyjnym, który ma być bardziej sprawiedliwy i premiować wkład imigrantów w społeczeństwo.

Innego zdania jest Chris Philp, minister spraw wewnętrznych w konserwatywnym gabinecie cieni. Jego zdaniem poziom imigracji spoza Unii Europejskiej nadal pozostaje zbyt wysoki. Polityk ocenił również, że spadek migracji netto jest przede wszystkim rezultatem reform wprowadzonych przez poprzedni konserwatywny rząd.

Philp przekonywał ponadto, że Brytyjczycy i obywatele państw UE opuszczają kraj ze względu na wysokie podatki obowiązujące pod rządami Partii Pracy.

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Brexit zmienił kierunki migracji do Wielkiej Brytanii

Imigracja od lat pozostaje jednym z głównych tematów brytyjskiej debaty politycznej. Była również jednym z istotnych zagadnień kampanii referendalnej dotyczącej brexitu.

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię zmniejszył się napływ migrantów z państw członkowskich. Początkowo nie oznaczało to jednak spadku ogólnego poziomu migracji. Mniejszą liczbę przyjazdów z UE z nawiązką rekompensowała bowiem imigracja z innych części świata.

Dopiero po 2023 r. saldo migracji netto zaczęło wyraźnie spadać. Wpływ na to miało między innymi zaostrzenie przepisów migracyjnych przez poprzedni, konserwatywny rząd.