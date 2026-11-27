Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 26 na 27 listopada:

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Nie ma porozumienia w sprawie budżetu UE

Przywódcom państw UE nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 – poinformował po szczycie w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Czytaj więcej Fundusze europejskie Wciąż nie ma porozumienia w sprawie budżetu UE W czasie szczytu w Brukseli przywódcom państw UE nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034 - poinfo...

26 listopada w Brukseli omawiano propozycję kompromisu ws. budżetu przygotowaną przez Costę. Zgodnie z nią budżet UE na lata 2028–2034 miał wynieść 1,58 bln euro. Wcześniej Komisja Europejska proponowała budżet na poziomie 1,76 bln euro w cenach stałych z 2025 roku.

Mimo iż propozycja Costy przewidywała zmniejszenie budżetu, to, jak mówił przewodniczący Rady Europejskiej, „niektóre państwa członkowskie domagały się dalszych cięć”. – Większość sprzeciwiła się kolejnym redukcjom, a niektóre zaproponowały nawet wycofanie się z części już wprowadzonych cięć, zwłaszcza w obszarze polityki spójności – podkreślił Costa. Jak dodał, zdecydowana większość państw członkowskich opowiedziała się za tym, aby nie ograniczać finansowania rolnictwa oraz polityki spójności. Wśród państw, które sprzeciwiają się obniżaniu budżetu UE, jest Polska. Cięć w budżecie domagają się unijni płatnicy netto, na czele z Niemcami.

Wołodymyr Zełenski krytykuje Donalda Trumpa za zdjęcie z Władimirem Putinem

– Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. On (Putin – red.) jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może – tak Wołodymyr Zełenski mówił w rozmowie z BBC o zdjęciu opublikowanym przez prezydenta USA, na którym widać, jak Trump obejmuje Władimira Putina, czemu towarzyszy opis „mój przyjaciel”.

Prezydent Ukrainy robienie sobie takiego zdjęcia z Putinem porównał do zrobienia sobie zdjęcia z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej.

Zełenski zaapelował też do Stanów Zjednoczonych, by kraj ten potwierdził pozycję silnego państwa, cieszącego się „szacunkiem”. – Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora, oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe – zauważył.

Prezydent Ukrainy wyraził też żal, że administracja USA „skupiła się na Bliskim Wschodzie i tam kieruje większe siły”. – To przykre i mamy w związku z tym mnóstwo pytań – przyznał.

Ukraińskie drony nad obwodem leningradzkim

W nocy celem ataku ukraińskich dronów był obwód leningradzki. W związku z pojawieniem się dronów nad tym obwodem działanie wstrzymało tymczasowo międzynarodowe lotnisko w Petersburgu (Pułkowo).

Gubernator obwodu Aleksandr Drozdenko poinformował, że nad obwodem strącono 52 ukraińskie drony. Alarm powietrzny ogłoszono o 2 w nocy czasu lokalnego. Mieszkańcy informowali o eksplozjach w rejonie Wsiewołożska i na północ od Petersburga.

Nowa Zelandia: Centroprawicowa koalicja traci większość w wyborach

Rządząca w Nowej Zelandii centroprawicowa koalicja nie zdołała uzyskać większości w Izbie Reprezentantów – wynika z ostatecznych wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się 7 listopada. Koalicja zdobyła 65 mandatów, o jeden za mało, aby dalej rządzić bez konieczności negocjacji z innymi ugrupowaniami.

Wyniki wyborów oznaczają, że urzędujący premier Christopher Luxon będzie potrzebował poparcia centrowej partii Opportunity (7 posłów), aby utrzymać się u władzy. Jego Partia Narodowa uzyskała 40 mandatów, a koalicyjni partnerzy – ugrupowania ACT oraz New Zealand First – uzyskali odpowiednio 13 i 12 miejsc. Główna siła centrolewicowej opozycji Partia Pracy zdobyła 36 mandatów.

Viktor Orbán założył instytut, który ma „wzmacniać współpracę między siłami narodowymi”

Były premier Węgier Viktor Orbán założył nowy międzynarodowy instytut pod nazwą Pro Patria International Foundation, którego celem będzie „wzmacnianie współpracy między siłami narodowymi”. Poinformował na Facebooku Balazs Orbán, polityk Fideszu. Instytut ma łączyć badaczy i organizacje z całego świata, które opowiadają się za suwerennością narodową i wartościami tradycyjnymi, czerpać z doświadczeń węgierskich władz oraz wspierać młode talenty w działalności na arenie międzynarodowej.

Celem powołanej przez byłego premiera instytucji będzie też pobudzenie debaty na temat reformy instytucji Unii Europejskiej-podkreślił Balazs Orbán. W rozmowie z portalem Politico przyznał, że rozpoczęto już zbiórkę funduszy, a organizacja poszukuje darczyńców zarówno na Węgrzech, jak i za granicą.