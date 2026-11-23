Oto najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w nocy z 22 na 23 listopada:

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Zdzisława Różańska zajmuje miejsce w Senacie po zmarłym mężu

Kandydatka Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15 Października Zdzisława Różańska wygrała wybory uzupełniające do Senatu, które rozpisano po śmierci jej męża, senatora Mirosława Różańskiego. Wdowa po generale Różańskim zdobyła 42,68 proc. oddanych w niedzielnych wyborach głosów.

Były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie) zajął drugie miejsce w wyborach, zdobywając 30,74 proc. głosów (10 196 w liczbach bezwzględnych). Trzecia była Joanna Senyszyn, była posłanka, była kandydatka na prezydenta, obecnie stojąca na czele partii Nowa Fala (14,95 proc., 4 960 głosów). Ostatnie miejsce zajął wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz, którego poparło 11,63 proc. głosujących (3 858 głosów).

Partia Demokratyczna z najlepszym wynikiem wyborów do Izby Reprezentantów od 1992 roku

Po rozstrzygnięciu walki o mandat kongresmena w Karolinie Północnej, gdzie demokrata Chuck Hubbard pokonał republikańską kongresmenkę Virginię Foxx, wiadomo już, że opozycyjna wobec Donalda Trumpa Partia Demokratyczna obsadzi co najmniej 258 mandatów w izbie niższej Kongresu. To najlepszy wynik demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów od 1992 roku.

Do rozstrzygnięcia pozostają jeszcze cztery wyścigi do Izby Reprezentantów: po jednym w Minnesocie i Tennessee oraz dwa w Luizjanie, co oznacza, że Partia Demokratyczna może jeszcze poprawić swój wynik. Republikanie będą mieli co najmniej 173 mandaty w niższej izbie Kongresu.

Partia Demokratyczna w wyborach połówkowych zapewniła też sobie większość w Senacie, w którym po 1 stycznia będzie obsadzała 56 ze 100 mandatów.

13 ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków w obwodzie kijowskim

Co najmniej 13 osób poniosło śmierć w rezultacie ataków rosyjskich dronów i rakiet w obwodzie kijowskim – wynika z najnowszych informacji władz lokalnych opublikowanych w nocy.

Dziewięć osób zginęło pod gruzami pięciopiętrowego budynku mieszkalnego w Dymerze, niewielkiej miejscowości położonej w odległości ok. 45 km na północ od Kijowa. Budynek częściowo zawalił częściowo się zawalił. Ratownicy nie wykluczają, że liczba ofiar może wzrosnąć, akcja ratowniczo-poszukiwawcza bowiem wciąż trwa. Szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko poinformował w serwisie Telegram, że ratownikom udało się wydobyć spod gruzów dziecko i 79-letnią kobietę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w obwodzie kijowskim doszło również do ataku na miejscowość Wysznewe, gdzie trafiony został supermarket spożywczy, w wyniku czego zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

„NYT”: Alice Huang miała kontakty z chińskim wywiadem w czasie relacji z szefem Nvidii

Według wywiadu USA obywatelka Chin Alice Huang, zamieszana w aferę wokół omijania amerykańskich restrykcji na eksport zaawansowanych chipów AI do Chin, przez ponad rok kontaktowała się z Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego Chin. Do kontaktów dochodziło w czasie, gdy kobieta miała romans z ówczesnym szefem Nvidii Jensenem Huangiem.

Z informacji służb USA, na które powołuje się „New York Times”, wynika, że od wiosny 2025 roku do tegorocznej jesieni, Alice Huang utrzymywała stały kontakt z oficerem chińskiego resortu bezpieczeństwa – głównej agencji wywiadowczej ChRL. Z tą samą służbą współpracował także jej partner biznesowy Kang Wei, często przedstawiany jako jej mąż.

Zdaniem nowojorskiego dziennika, ustalenia te rzucają nowe światło na obawy władz USA, że Jensen Huang – który na początku listopada ustąpił ze stanowiska prezesa Nvidii – stał się celem operacji wywiadowczej. Kontakty te zbiegały się z okresem, gdy firma Huang, Megaspeed, pozyskiwała zaawansowane układy scalone Nvidii. Część z nich trafiła do centrów danych w Azji Południowo-Wschodniej obsługujących chińskie koncerny, takie jak Alibaba, a pozostałe mogły zostać przemycone do Chin.

Jared Kushner pisze o gotowości udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wzorowanych na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego

Prezydent Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO – napisał w serwisie X zięć amerykańskiego prezydenta Jared Kushner. Jak dodał, że jest to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju.

Kushner podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego to „jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć, i wymagają one starannego rozważenia”. Przyznał też, że gwarancje dla Ukrainy muszą być „konkretne, wiarygodne i jasno udokumentowane”, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu kolejnej wojny.

W kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy Kushner wyjaśnił, że prezydent USA musiałby zatwierdzić każdą proponowaną gwarancję, z zastrzeżeniem procedur konstytucyjnych i kongresowych. Dodał, że Trump podjąłby taki krok wyłącznie wtedy, gdyby uznał, że wyraźnie służy on żywotnym interesom narodowym Ameryki, a szersze uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że prawdopodobieństwo uruchomienia tej gwarancji jest bardzo niewielkie.

W związku z tym – jak dodał – „gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą być uzgadniane w oderwaniu od powojennej architektury bezpieczeństwa Europy”. Zdaniem Kushnera „obie (te kwestie) należy rozpatrywać łącznie”.