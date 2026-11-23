Wołodymyr Zełenski
Kushner we wpisie w serwisie X stwierdził, że prezydent Donald Trump jest gotowy rozważyć gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy wzorowane na artykule 5. NATO. Jak dodał, jest to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju.
Wspomniany przez Kushnera artykuł 5 jest podstawą systemu kolektywnej obrony w ramach NATO. Zgodnie z jego treścią w przypadku zaatakowania jednego państwa NATO inne przychodzą mu z pomocą.
Kushner podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego to „jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć, i wymagają one starannego rozważenia”. Przyznał też, że gwarancje dla Ukrainy muszą być „konkretne, wiarygodne i jasno udokumentowane”, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu kolejnej wojny.
Zięć prezydenta Trumpa ocenił, iż „gotowość Rosji do rozmów na temat takich gwarancji stanowi istotny krok naprzód i potencjalny sygnał, że poważnie podchodzi ona do kwestii pokoju”.
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W kontekście gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy Kushner wyjaśnił, że prezydent USA musiałby zatwierdzić każdą proponowaną gwarancję, z zastrzeżeniem procedur konstytucyjnych i kongresowych. Dodał, że Trump podjąłby taki krok wyłącznie wtedy, gdyby uznał, że wyraźnie służy on żywotnym interesom narodowym Ameryki, a szersze uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że prawdopodobieństwo uruchomienia tej gwarancji jest bardzo niewielkie.
W związku z tym – jak dodał – „gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą być uzgadniane w oderwaniu od powojennej architektury bezpieczeństwa Europy”. Zdaniem Kushnera „obie (te kwestie) należy rozpatrywać łącznie”, co jest zgodne z postulatami Rosji, natomiast Ukraina i państwa europejskie stoją na stanowisku, że o powojennej architekturze bezpieczeństwa można rozmawiać dopiero po zakończeniu prowadzenia przez Rosję działań wojennych.
Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.
O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
„Naszym celem jest ich wzmocnienie, wskazanie obszarów, w których istniejące mechanizmy nie zapobiegły tej wojnie, oraz opracowanie skuteczniejszych rozwiązań ograniczających (ryzyko) przyszłych konfliktów” – napisał Kushner w kontekście kwestii związanych z powojenną architekturą bezpieczeństwa Europy. Jak dodał, obejmuje to ustanowienie stałych kanałów konsultacji, komunikacji kryzysowej i koordynację działań wojskowych w celu uniknięcia incydentów, a także zwiększenie przejrzystości oraz wprowadzenie wzajemnych środków ograniczających eskalację.
„Dążymy do przyszłości, w której Ukraina będzie bezpieczna, Europa silniejsza, Rosja będzie miała pewność, że NATO nie dąży do konfrontacji, a NATO i jego partnerzy będą mieli pewność, że Rosja uszanuje suwerenność i bezpieczeństwo swoich sąsiadów” – oświadczył Kushner. Zięć prezydenta Trumpa dodał, że bezpieczeństwo musi być oparte na silnej gospodarce. W jego ocenie Ukraina potrzebuje wiarygodnego, długoterminowego planu dobrobytu, obejmującego reformy. Zobowiązaniom Ameryki i Europy musi odpowiadać zaangażowanie Ukrainy na rzecz własnego sukcesu – podkreślił.
Kushner zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach Amerykanie będą współpracować z Ukrainą, europejskimi partnerami oraz Rosją, „aby spróbować wypracować wspólne stanowisko w sprawie tej architektury bezpieczeństwa”. „Jeśli uda nam się opracować ramy obejmujące jasne zobowiązania, wzajemne obowiązki i wiarygodne mechanizmy wdrażania, zyskamy większą pewność, że wszyscy są gotowi podjąć kroki niezbędne do osiągnięcia pokoju” – oświadczył.
„Naszym celem jest suwerenna, bezpieczna, zamożna i wolna Ukraina, silniejsza i bardziej stabilna Europa oraz trwały pokój oparty na rozwiązaniach, które sprawią, że wybuch kolejnej wojny będzie znacznie mniej prawdopodobny” – podsumował Kushner.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowane na art. 5 NATO, powinny przewidywać jasne mechanizmy zbiorowej obrony, a nie tylko obietnice. Po czwartkowym szczycie koalicji chętnych w Berlinie ukraiński prezydent wyrażał obawę, że Ukraina i Stany Zjednoczone inaczej rozumieją sformułowanie „gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5 NATO”.
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