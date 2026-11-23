Sądząc po ostatnich wpisach Donalda Trumpa w jego mediach społecznościowych, jesteśmy świadkami budowania przez Stany Zjednoczone czegoś, co zwykło nazywać się pokojem imperialnym. To, że przy tym amerykański prezydent myli historyczne wydarzenia, takie jak Teheran czy Jałta, poszukując dla własnej polityki wielkich historycznych analogii, nie ma większego znaczenia. Trump uważa przecież historię za pozbawioną realnych znaczeń rupieciarnię. Za tymi odwołaniami nie stoi więc żadne przesłanie – poza przekonaniem ich autora o swej absolutnej historycznej wyjątkowości.