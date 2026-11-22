Jeśli ktoś uważał, że opisując Putina, Trump rzucił „on jest moim przyjacielem” w Shenzhen w nieco nieprzemyślany sposób, to prezydent USA postanowił wyprowadzić go z błędu, powtarzając te słowa na Truth Social, czemu zresztą towarzyszy takie ujęcie uścisku dłoni prezydenta USA i przywódcy Rosji, które wskazywałoby, że za chwilę obaj wpadną sobie w objęcia. Zdjęcie to bardzo kontrastuje choćby z grafiką, na której Trump stoi nad leżącym na lodzie premierem sojusznika USA, Kanady, Markiem Carneyem i krzyczy na niego: „Wstawaj gubernatorze!”.