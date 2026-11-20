Był już taki moment w historii Polski, gdy porządek świata się zmieniał, a my skupiliśmy się sami na sobie w przekonaniu, że „niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna”, jak pisał później Stanisław Wyspiański. Skończyło się to 123 latami niewoli i kilkoma pokoleniami Polaków, którzy musieli żyć i umierać pod obcymi rządami. Również II RP była pogrążona w wewnętrznym konflikcie w czasie, gdy na horyzoncie rozszalała się geopolityczna burza, co z pewnością nie zwiększyło siły młodego państwa w chwili próby. Na 60 lat znów utraciliśmy wolność.