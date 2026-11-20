Pojawiają się opinie, że patriotyzm to nie machanie flagami (na zdj. uczestnicy tegorocznego Marszu Niepodległości), a służba swojej wspólnocie. Ale owo machanie flagami może być drogą, jedną z dróg do wzmacniania tej wspólnoty. Między własną rodziną i własnym środowiskiem, a ludzkością, całym światem, powinno być coś jeszcze
Stałem się świadkiem ciekawej scenki. Był 11 listopada, późne popołudnie. Warszawskimi ulicami wracali z Marszu Niepodległości jego uczestnicy. Mijałem czteroosobową grupkę na Placu Unii Lubelskiej. Mijał ją też młody człowiek, chyba jeszcze nastolatek. Zauważył w rękach jednego z dopiero co maszerujących biało-czerwoną flagę. – Przepraszam, nie mogłem pójść, ale czy mogę sobie zrobić zdjęcie z flagą? – zapytał.
Grupka się zatrzymała i faktycznie powstało wspólne zdjęcie wykonane smartfonem. Takie drobne sytuacje pokazują jakieś prawidłowości. Wraz z biało-czerwoną flagą modny staje się patriotyzm. To znamienne, że stawał się modny za każdym razem po dłuższych rządach Donalda Tuska.
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