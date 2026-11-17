Gdy jechałem tam – w towarzystwie dwóch rozgadanych polskich księży – spodziewałem się czegoś większego. Panna Maria – pierwsza polska miejscowość w USA, miejsce, w którym miała rozpocząć się wielka historia amerykańskiej Polonii – miało być miejscem symbolicznym. Przyjazd tam wiązał się jednak z rozczarowaniem. Zakurzone, wymierające miasteczko, w centrum sklep Pilarczyków, biały reprezentacyjny kościół i cmentarz, gdzie napisy polskie i angielskie mieszają się ze sobą. Nic szczególnego. Teksańska najgłębsza prowincja. Miejsce zapomniane jeśli nie przez Boga, to z pewnością przez ludzi, a jednak ważne dla zrozumienia, jak ludowy katolicyzm budował nowe tereny i nowe formy religijności, i jak był ważny dla migrantów, którzy przez sporą część wieku XIX i cały niemal wiek XX płynęli ze śląskich i galicyjskich, mazowieckich i podlaskich wiosek i miasteczek, by znaleźć lepsze miejsce do życia. W samym centrum miasteczka, obok kościoła, stoi popiersie ojca Leopolda Moczygemby, franciszkanina, którego autorzy napisu na pomniku określili mianem „patriarchy amerykańskiej Polonii”.