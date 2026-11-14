Robotnicy mogli budować piramidę Cheopsa dłużej, niż dotąd sądzono
Wielka Piramida w Gizie została ukończona około 4600 lat temu i pierwotnie mierzyła ponad 146 m wysokości. Z uwagi na ogromną skalę konstrukcji współcześni badacze wciąż zastanawiają się, jak wyglądała organizacja pracy na budowie oraz ile czasu zajęło robotnikom ukończenie piramidy.
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Przez lata zakładano, że Cheops rządził około 20 lat i w tym czasie powstał jego monumentalny grobowiec. Jak opisuje portal Wielka Historia, przy założeniu, że do budowy piramidy wykorzystano ponad 2,5 miliona bloków, robotnicy musieliby układać je średnio co 2 minuty. Odkrycia archeologiczne z ostatnich kilkunastu lat przeczą jednak tym założeniom.
Archeolodzy natrafili m.in. na zapiski nadzorcy robotników Merera z czasów Cheopsa odnalezione w Wadi el-Jarf. Po ich analizie doszli do wniosku, że faraon panował znacznie dłużej, niż dotąd zakładano. Potwierdzają to również inne odkrycia. Obecnie naukowcy są zdania, że Cheops rządził co najmniej 27, a być może nawet 30 lat. Pozwala to przypuszczać, że budowniczowie mieli więcej czasu na ukończenie potężnego grobowca.
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Kolejną kwestią, która pozostaje nierozstrzygnięta, jest ilość budulca wykorzystanego do budowy piramidy. Wcześniejsza teoria o 2,5 miliona bloków pochodzi z przełomu XX i XXI wieku i odpowiada ówczesnemu stanowi wiedzy. Dzisiaj naukowcy patrzą na to nieco inaczej.
Egiptolog Zahi Hawass sugeruje, że do budowy wykorzystano około milion bloków, ponieważ część dolnej konstrukcji stanowi naturalna, lita skała – pisze portal Wielka Historia. Naukowcy uważają również, że wewnątrz piramidy znajdują się miejsca wypełnione piaskiem lub gruzem, a być może nawet puste przestrzenie, co jest kolejnym dowodem na to, że robotnicy wykorzystali mniejszą ilość materiału.
W okresie powstania grobowca Egipcjanie mieli już ponad 100 lat doświadczenia w budowie piramid i doskonale radzili sobie z obróbką kamienia. Dzięki tej wiedzy i ogromnej liczbie wykwalifikowanych robotników mogli bez większych problemów stworzyć taką budowlę.
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