Wielka Piramida w Gizie została ukończona około 4600 lat temu i pierwotnie mierzyła ponad 146 m wysokości. Z uwagi na ogromną skalę konstrukcji współcześni badacze wciąż zastanawiają się, jak wyglądała organizacja pracy na budowie oraz ile czasu zajęło robotnikom ukończenie piramidy.

Reklama Reklama

Cheops rządził dłużej, niż sądzono. Popularna teoria podważona

Przez lata zakładano, że Cheops rządził około 20 lat i w tym czasie powstał jego monumentalny grobowiec. Jak opisuje portal Wielka Historia, przy założeniu, że do budowy piramidy wykorzystano ponad 2,5 miliona bloków, robotnicy musieliby układać je średnio co 2 minuty. Odkrycia archeologiczne z ostatnich kilkunastu lat przeczą jednak tym założeniom.

Archeolodzy natrafili m.in. na zapiski nadzorcy robotników Merera z czasów Cheopsa odnalezione w Wadi el-Jarf. Po ich analizie doszli do wniosku, że faraon panował znacznie dłużej, niż dotąd zakładano. Potwierdzają to również inne odkrycia. Obecnie naukowcy są zdania, że Cheops rządził co najmniej 27, a być może nawet 30 lat. Pozwala to przypuszczać, że budowniczowie mieli więcej czasu na ukończenie potężnego grobowca.

Wcale nie 2,5 mln bloków. Naukowcy mają nową teorię

Kolejną kwestią, która pozostaje nierozstrzygnięta, jest ilość budulca wykorzystanego do budowy piramidy. Wcześniejsza teoria o 2,5 miliona bloków pochodzi z przełomu XX i XXI wieku i odpowiada ówczesnemu stanowi wiedzy. Dzisiaj naukowcy patrzą na to nieco inaczej.

Egiptolog Zahi Hawass sugeruje, że do budowy wykorzystano około milion bloków, ponieważ część dolnej konstrukcji stanowi naturalna, lita skała – pisze portal Wielka Historia. Naukowcy uważają również, że wewnątrz piramidy znajdują się miejsca wypełnione piaskiem lub gruzem, a być może nawet puste przestrzenie, co jest kolejnym dowodem na to, że robotnicy wykorzystali mniejszą ilość materiału.

W okresie powstania grobowca Egipcjanie mieli już ponad 100 lat doświadczenia w budowie piramid i doskonale radzili sobie z obróbką kamienia. Dzięki tej wiedzy i ogromnej liczbie wykwalifikowanych robotników mogli bez większych problemów stworzyć taką budowlę.