Tomek osłonił żonę własnym ciałem podczas strzelaniny w Krakowie
Do zdarzenia doszło w sobotę. Uciekający przed policją Michał Oksiński uderzył w samochód Tomka na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Następnie sprawca zamachu wysiadł z pojazdu i doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami.
Czytaj więcej
Budowa Przylądka Pomerania w Świnoujściu wchodzi w kolejny etap. Nowy port zewnętrzny będzie przyjmował największe kontenerowce wpływające na Bałty...
Jak czytamy na stronie zrzutki, Tomek i Kinga zaledwie miesiąc wcześniej wzięli ślub. Para była w drodze do remizy, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tomek jest związany ze strażą pożarną od 12. roku życia. Nie tylko uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale również działał w orkiestrze i opiekował się młodymi druhami.
Strażak odniósł poważne obrażenia, ale obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo jednak, że będzie potrzebował rekonstrukcji twarzoczaszki, dalszego leczenia oraz specjalistycznej rehabilitacji. W związku z tym jego bliscy zorganizowali zbiórkę środków na zrzutka.pl. Zaznaczają przy tym, że całkowite koszty leczenia jeszcze nie są znane. Zebrane pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków i odciążyć rodzinę.
Czytaj więcej
Wspólny wyjazd do Krakowa miał być urodzinowym prezentem dla chłopaka, który pasjonuje się historią. Dwoje Słowaków jadło obiad w restauracji, gdy...
Na tę chwilę udało się uzbierać już ponad 1,2 mln zł, a docelowa kwota z początkowego miliona została podniesiona do 2 mln zł. Zrzutkę wsparło ponad 12 tys. osób. Bliscy proszą zarówno o wpłaty, jak i udostępnianie apelu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas