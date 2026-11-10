9 listopada republikański kongresmen Thomas Massie złożył wniosek o wszczęcie procedury impeachmentu wobec szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha. Zarzuca mu m.in. nadużycie uprawnień i wydawanie bezprawnych rozkazów związanych z wojną z Iranem.

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Do sprawy podczas wtorkowej konferencji prasowej odniósł się sam szef Pentagonu.

Pete Hegseth o próbie impeachmentu. „To sabotaż”

Pete Hegseth podczas konferencji prasowej zdecydowanie odrzucił zarzuty związane z amerykańskimi operacjami wojskowymi i określił próbę impeachmentu mianem farsy. Jak podkreślił, właściwym sposobem rozstrzygania sporów dotyczących polityki państwa są działania legislacyjne, debata publiczna oraz kolejne wybory prezydenckie.

– Wyjaśnijmy, co tak naprawdę oznacza ta rezolucja. Wysyła ona naszym wrogom – Iranowi, kartelom i wszystkim przeciwnikom, którzy nas obserwują – sygnał, że Stany Zjednoczone będą karać własnych żołnierzy i cywilnych przywódców za skuteczne przeprowadzanie zgodnych z prawem operacji wojskowych – powiedział Hegseth. – To nie patriotyzm. To sabotaż – dodał, mówiąc o wniosku o wszczęcie procedury impeachmentu.

Szef Pentagonu odniósł się również do kilku operacji wojskowych, wymieniając ich kryptonimy. Zapewnił, że bierze pełną odpowiedzialność za podjęte działania i nie żałuje swoich decyzji. – Popieram każdą z tych operacji. Byłem dumny, że mogłem je przeprowadzić, i zrobiłbym to ponownie już jutro – oświadczył.

Hegseth przekonywał także, że rezolucje dotyczące impeachmentu mogą sugerować amerykańskim żołnierzom, iż ich służba była przestępstwem. – Ich służba nie była przestępstwem. To bohaterowie i żaden polityk w Waszyngtonie nie wmówi im czegoś innego – podkreślił. Zapowiedział również, że będzie bronił wojskowych przed oskarżeniami.

– Te rezolucje to farsa. Są kpiną z konstytucji, podważają hierarchię dowodzenia i czynią przestępcami żołnierzy wykonujących zgodne z prawem rozkazy – zaznaczył szef Pentagonu.

Hegseth zwrócił się również bezpośrednio do amerykańskich wojskowych. – Jak już wcześniej mówiłem, nie wahajcie się. Ignorujcie ten szum. Nigdy nie miejcie wątpliwości. To wszystko polityka – podkreślił.

Donald Trump broni Pete'a Hegsetha. „Wygrał dwie wojny”

W obronie szefa Pentagonu stanął wcześniej prezydent USA Donald Trump. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu zapewnił, że będzie go popierał nawet w przypadku impeachmentu. Jednocześnie nazwał Thomasa Massiego „kompletnym nieudacznikiem”.

Wcześniej, w rozmowie z agencją Reutera, Trump zdecydowanie bronił Hegsetha, wskazując na działania amerykańskiej armii w Iranie i Wenezueli. – Wygrał dwie wojny. Nie wiem, jak można postawić go w stan oskarżenia – stwierdził.

Prezydent odniósł się również do wcześniejszych konfliktów zbrojnych z udziałem Stanów Zjednoczonych, wymieniając Wietnam, Afganistan i Irak. Zapytał, dlaczego nie podejmowano podobnych działań wobec osób odpowiedzialnych za wieloletnie wojny, które – jak ocenił – nie przyniosły rezultatów.

Impeachment Pete’a Hegsetha. Potrzebne są głosy republikanów

Ustępujący republikański kongresmen Thomas Massie z Kentucky zgłosił w poniedziałek wniosek o postawienie ministra obrony USA Pete'a Hegsetha w stan oskarżenia (impeachment), m.in. w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem. Przedstawiając w Izbie Reprezentantów zarzuty stanowiące podstawę procedury impeachmentu, Massie stwierdził, że Hegseth nadużył uprawnień w związku z działaniami podejmowanymi podczas wojny z Iranem. Zarzucił mu również, że „świadomie wydawał i realizował bezprawne rozkazy dotyczące rozpoczęcia wojny przeciwko obcemu państwu”.

– Minister obrony Pete Hegseth poprzez takie działania dowiódł, że jeśli pozwoli mu się pozostać na stanowisku, nadal będzie stanowił zagrożenie dla Konstytucji, a jego postępowanie jest rażąco niezgodne z obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji oraz z zasadami państwa prawa – stwierdził Massie, przeciwnik polityczny Trumpa.

Massie złożył podobny wniosek już we wrześniu. Wówczas jednak przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przedwcześnie zakończył sesję i odesłał kongresmenów do ich okręgów na czas kampanii wyborczej. W efekcie Izba nie zdążyła zagłosować nad inicjatywą.

Wniosek o impeachment ma poprzeć Partia Demokratyczna, a według mediów także część republikanów. W niedzielę najwyższy rangą przedstawiciel demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że zdecydowanie popiera postawienie Hegsetha w stan oskarżenia.

Impeachment szefa amerykańskiej armii. W historii był tylko jeden taki przypadek

Próba impeachmentu Hegsetha ma historyczny precedens. W 1876 roku William Belknap, sekretarz wojny w administracji prezydenta Ulyssesa S. Granta, został pierwszym i jak dotąd jedynym cywilnym zwierzchnikiem amerykańskiej armii, wobec którego Izba Reprezentantów zastosowała tę procedurę.

Belknap, który wcześniej był członkiem parlamentu stanowego w Iowa, przez niemal osiem lat pełnił funkcję sekretarza wojny USA. Został oskarżony o przyjęcie ponad 20 tys. dolarów łapówek. Zanim Izba Reprezentantów zdążyła zagłosować nad jego impeachmentem, podał się do dymisji, składając rezygnację na ręce prezydenta Ulyssesa S. Granta.

Mimo rezygnacji Izba Reprezentantów przegłosowała impeachment. Senat ostatecznie uniewinnił Belknapa, ponieważ zabrakło wymaganej większości dwóch trzecich głosów.