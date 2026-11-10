Do zdarzenia doszło w sobotę. Uciekający przed policją Michał Oksiński uderzył w samochód Tomka na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Następnie sprawca zamachu wysiadł z pojazdu i doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami.

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Poszkodowany strażak jechał samochodem wraz z żoną

Jak czytamy na stronie zrzutki, Tomek i Kinga zaledwie miesiąc wcześniej wzięli ślub. Para była w drodze do remizy, gdzie mieli poprowadzić zajęcia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Tomek jest związany ze strażą pożarną od 12. roku życia. Nie tylko uczestniczył w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ale również działał w orkiestrze i opiekował się młodymi druhami.

Ruszyła zbiórka dla strażaka

Strażak odniósł poważne obrażenia, ale obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo jednak, że będzie potrzebował rekonstrukcji twarzoczaszki, dalszego leczenia oraz specjalistycznej rehabilitacji. W związku z tym jego bliscy zorganizowali zbiórkę środków na zrzutka.pl. Zaznaczają przy tym, że całkowite koszty leczenia jeszcze nie są znane. Zebrane pieniądze mają pomóc w pokryciu wydatków i odciążyć rodzinę.

Na tę chwilę udało się uzbierać już ponad 730 tys. zł, a docelowa kwota wynosi 1 mln zł. Zrzutkę wsparło ponad 12 tys. osób. Bliscy proszą zarówno o wpłaty, jak i udostępnianie apelu.