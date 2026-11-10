W sobotę sprawcę ataku w Krakowie unieszkodliwiło dwóch funkcjonariuszy policji – Artur Morański i Jakub Kulik. Obaj trafili do szpitali w ciężkim stanie.

Reklama Reklama

– W sobotę bardzo się bałem. Stan obu był ciężki i to było bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

– W tej chwili oczywiście ciągle jeszcze są w szpitalach, ale już ten stan się znacznie poprawił i to najgorsze już minęło – przekazał Gibała.

– Myślę, że już są na najlepszej ścieżce do tego, żeby wrócić do pełni sił. Są przy nich rodziny, więc jestem optymistą – dodał.

Gibała: policja jest dobrze doposażona.

Gibała skomentował także zarzuty radnego PiS Michała Drewnickiego. Ten stwierdził, że policjanci powinni być lepiej wyposażeni i uzbrojeni.

Czytaj więcej Służby Płk Małecki: Musimy liczyć się z pojawieniem się naśladowców Oksińskiego Możemy mieć do czynienia z piątą falą terroryzmu, najmniej zideologizowaną i opartą na nihilizmie – mówi płk Grzegorz Małecki, były szef Agencji Wy...

– Ja bym chyba nie chciał mieszkać w takim kraju. A jest takich krajów coraz więcej, gdzie na ulicach obserwujemy uzbrojonych po zęby policjantów albo żołnierzy z bronią długą – mówił.

Stwierdził, że obecnie policja jest dobrze doposażona. Widziałby jednak szansę na zmianę wyposażenia w straży miejskiej.

Atak w Krakowie

W sobotę po godz. 15. 25-letni sprawca z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał autem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób. Został unieszkodliwiony przez policjantów na ulicy Dietla. W sumie w wyniku ataku zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Napastnik trafił do szpitala w ciężkim stanie. W poniedziałek rano poinformowano o jego zgonie.

W mieszkaniu 25-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób – jego rodziców i siostry. Mieli rany postrzałowe.

W związku z atakiem 8 i 9 listopada w Polsce obowiązywała żałoba narodowa.