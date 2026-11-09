O godzinie 4.30 zmarł sprawca zamachu w jednym z krakowskim szpitali. Stan pozostałych poszkodowanych, jest ich 15, pozostaje bez zmian - poinformował Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski w rozmowie z TVN24.

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Wojewoda poinformował, że sprawca był trzykrotnie operowany. – Wiem, że od samego początku stan był bardzo ciężki, określany jako krytyczny. Trwała walka o uratowanie życia tego człowieka, pomimo zła, które wyrządził – podkreślił wojewoda.

Klęczar przekazał, że 14 rannych w ataku osób jest w stanie stabilnym, natomiast stan jednego z policjantów, który uczestniczył w zatrzymaniu sprawcy zamachu, nadal jest ciężki. Stan drugiego funkcjonariusza jest stabilny.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Jak przebiegł atak

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.

W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.