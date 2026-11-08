Wiceszefowa MON powiedziała w niedzielę w Polsat News, że po zamachu w Krakowie należy rozważyć zaostrzenie zasad dostępu do broni, w tym ograniczenie liczby egzemplarzy, które może posiadać jedna osoba.
– Ta dramatyczna sytuacja z Krakowa najlepiej pokazuje, że nie ma co rozmawiać o rozszerzeniu dostępu do broni. Dzisiaj jest on stosunkowo łatwy – powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ukończyła 21 lat, przeszła odpowiednie badania i zdała wymagane testy, może uzyskać pozwolenie na broń, deklarując jej sportowe przeznaczenie.
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O temacie zrobiło się głośno w ostatnich miesiącach po tym, jak we wrześniu prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach na Mazowszu zasugerował, że dostęp do broni w Polsce powinien być łatwiejszy. Jak podkreślił, Unii Europejska ma bardzo restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet we Wspólnocie „Polska pozostaje na samym końcu” pod tym względem.
Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że zamachowiec z Krakowa posiadał w swoim domu kilka sztuk legalnej broni. Jak uważa, warto przeanalizować, czy osoby uzyskujące pozwolenie w celach sportowych powinny mieć możliwość gromadzenia takiej liczby egzemplarzy, w tym różnych rodzajów broni.
Wiceminister odniosła się także do krążących po mediach społecznościowych doniesień, według których sprawca miał być żołnierzem lub byłym wojskowym. Zapewniła, że mężczyzna był obywatelem Polski, ale nigdy nie służył w Wojsku Polskim. Jak zaznaczyła, jego ubiór i widoczne na nim naszywki nie były związane z polską armią.
Sobkowiak-Czarnecka zaapelowała jednocześnie o ostrożność w rozpowszechnianiu zdjęć, filmów i niepotwierdzonych informacji dotyczących zdarzenia, bo takie materiały mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań dezinformacyjnych.
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– Elementem wojny hybrydowej jest próba podważania zaufania do państwa, do wojska czy do policji – zaznaczyła. Dodała jednak, że nie wiąże samego ataku w Krakowie z wojną w Ukrainie ani z ostrzeżeniami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej.
Sobkowiak-Czarnecka pozytywnie oceniła reakcję służb po zgłoszeniu strzelaniny. Poinformowała, że straż miejska pojawiła się na miejscu dwie minuty po pierwszym zgłoszeniu, policja dotarła w trzeciej minucie, a ratownicy medyczni – w czwartej.
Wiceminister zaznaczyła, że na tym etapie nie należy przesądzać o motywach działania sprawcy. Okoliczności ataku są nadal wyjaśniane przez prokuraturę i służby, w tym Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze zabezpieczają między innymi nośniki danych należące do podejrzanego.
– To też jest kolejny cel, który próbuje osiągnąć osoba, która dopuszcza się aktu terroru, chce zwrócić na siebie uwagę i stać się bohaterem doniesień medialnych. [...] Dopiero kiedy będziemy pewni, jakie kierowały nim motywy, wtedy warto to zakomunikować – wskazała.
Wiceszefowa MON nie wykluczyła również wprowadzenia nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, szczególnie w miejscach, w których gromadzi się dużo ludzi.
Jednym z rozważanych rozwiązań jest stosowanie barier uniemożliwiających wjazd samochodów w przestrzeń miejską. Pytana o możliwość organizowania wspólnych patroli policjantów i żołnierzy, Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że temat ten jest omawiany wewnątrz rządu.
Zaapelowała także do obywateli, by zapoznawali się z poradnikiem bezpieczeństwa i zdobywali praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zwróciła uwagę na zachowanie części świadków strzelaniny, którzy zamiast zadbać o własne bezpieczeństwo i pomóc innym, koncentrowali się na nagrywaniu zdarzenia.
Poinformowała ponadto o uruchomieniu telefonicznych linii wsparcia psychologicznego. Dyżurują na nich również psychologowie wojskowi. Dorośli mogą skorzystać z numeru 116 123, natomiast dzieci i młodzież – z telefonu zaufania 116 111. Wiceminister zachęciła do szukania pomocy także osoby, które były świadkami ataku, ale na razie nie zauważają u siebie jego psychologicznych konsekwencji.
Podczas rozmowy w Polsat News poruszono również temat wyposażenia policji i finansowania służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że MON przeznaczy w przyszłym roku 1,5 mld zł na wsparcie tych formacji. Kolejne środki mają być przekazywane w następnych latach.
Wypowiedź wiceminister nawiązywała do pieniędzy, które pierwotnie miały zostać skierowane do policji w ramach programu SAFE, ale ostatecznie nie trafiły do tej formacji.
Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała również, że podczas poniedziałkowej wizyty w Waszyngtonie może zostać poruszony temat ataku w Krakowie. Wiceminister ma udać się do Stanów Zjednoczonych wraz z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planie wizyty są rozmowy z przedstawicielami Pentagonu dotyczące stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
Jak oceniła Sobkowiak-Czarnecka, negocjacje w sprawie amerykańskiej bazy zbliżają się do końca. Według jej przewidywań ostateczna decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa może zapaść w ciągu najbliższych kilku tygodni.
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