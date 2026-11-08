Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił, że w poniedziałek o godz. 20 na Rynku Głównym odbędzie się wiec solidarności po sobotnim zamachu, w którym zginęło sześć osób.

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Zamach w Krakowie. W poniedziałek, 9 listopada, wiec na Rynku Głównym

„Szanowni Państwo, jutro o godzinie 20:00 spotykamy się na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej, żeby uczcić pamięć ofiar. W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – napisał w niedzielę w mediach społecznościowych Łukasz Gibała.

W związku z sobotnim atakiem Gibała wystąpił również z wnioskiem o pilne przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm funkcjonariuszom policji, którzy obezwładnili napastnika – Arturowi Morańskiemu i Jakubowi Kulikowi. Obaj starsi posterunkowi zostali ranni podczas interwencji i przebywają obecnie w szpitalu.

Prezydent Krakowa ogłosił ponadto żałobę miejską, która będzie obowiązywać do 11 listopada włącznie. W niedzielę rozpoczęła się także żałoba narodowa, zarządzona przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Potrwa ona również przez cały poniedziałek.

Do strzelaniny doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego i zaczął strzelać do przypadkowych osób. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a 16 zostało rannych, wśród nich dwóch policjantów. Napastnik został postrzelony i zatrzymany w okolicy skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.