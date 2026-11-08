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Estera Flieger: 23 sekundy, dwóch herosów. Czy na pewno państwo zawiodło w Krakowie?

Nie potrzebujemy samozwańczych ekspertów, którzy z kanapy oceniają pracę policjantów, tylko katalogu dobrych praktyk w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamach w Krakowie.

Publikacja: 08.11.2026 15:36

Estera Flieger: 23 sekundy, dwóch herosów. Czy na pewno państwo zawiodło w Krakowie?

Foto: PAP/Art Service

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Estera Flieger

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański powstrzymali zamachowca, który na Rynku Głównym w Krakowie strzelał do przechodniów. Zapamiętajmy ich nazwiska i zatrzymajmy się przy nich oraz ich bliskich w myślach lub modlitwie. Są pod opieką lekarzy – trzymajmy kciuki. 

23 sekundy – to czas, który upłynął od zgłoszenia do rozpoczęcia akcji przez pierwszy patrol, o czym poinformowała małopolska policja. Mimo to znaleźli się tacy, którzy pytają, gdzie były służby i państwo

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