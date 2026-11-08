Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański powstrzymali zamachowca, który na Rynku Głównym w Krakowie strzelał do przechodniów. Zapamiętajmy ich nazwiska i zatrzymajmy się przy nich oraz ich bliskich w myślach lub modlitwie. Są pod opieką lekarzy – trzymajmy kciuki.

23 sekundy – to czas, który upłynął od zgłoszenia do rozpoczęcia akcji przez pierwszy patrol, o czym poinformowała małopolska policja. Mimo to znaleźli się tacy, którzy pytają, gdzie były służby i państwo.