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Bohaterowie i hieny. Dwie twarze tragedii w Krakowie

Dramat na krakowskim Rynku Głównym pokazał dwa oblicza Polski. Odwagę policjantów, którzy z narażeniem życia powstrzymali uzbrojonego napastnika, oraz cynizm tych, którzy śmierć niewinnych ludzi wykorzystali do politycznych ataków i oskarżeń - pisze redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Paweł Kapusta.

Publikacja: 08.11.2026 08:11

Bohaterowie i hieny. Dwie twarze tragedii w Krakowie

Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

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Paweł Kapusta

Trudno znaleźć słowa, które są w stanie oddać ogrom tej tragedii. W sercu Krakowa, na Rynku Głównym, 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, otworzył z broni automatycznej ogień do przypadkowych ludzi. Sześć osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych, stan niektórych jest krytyczny. Do tego ujawniono trzy ciała w domu rodzinnym napastnika. Myślami jesteśmy z rodzinami ofiar, rannymi i wszystkimi, których dotknęła ta niewyobrażalna zbrodnia.

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