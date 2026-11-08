Trudno znaleźć słowa, które są w stanie oddać ogrom tej tragedii. W sercu Krakowa, na Rynku Głównym, 24-letni Polak, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, otworzył z broni automatycznej ogień do przypadkowych ludzi. Sześć osób nie żyje, kilkanaście zostało rannych, stan niektórych jest krytyczny. Do tego ujawniono trzy ciała w domu rodzinnym napastnika. Myślami jesteśmy z rodzinami ofiar, rannymi i wszystkimi, których dotknęła ta niewyobrażalna zbrodnia.