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Polska uchodziła dotąd za wyjątkowo spokojną i bezpieczną. Nawet w tym tygodniu w portalach społecznościowych pojawiały się nowe filmiki kręcone przez obcokrajowców zachwyconych tym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Były takie i z krakowskiego Rynku Głównego, co nie dziwi, bo to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez cudzoziemców. Teraz ten Rynek i Kraków stają się symbolem utraty przez Polskę tego uprzywilejowanego statusu.
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