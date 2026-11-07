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Jerzy Haszczyński: Polska boleśnie dotknięta. Inne kraje to poznały wcześniej

Kraków trafił na ponurą listę miast, które ktoś uznał za odpowiednie miejsce do wywołania przerażenia milionów ludzi.

Publikacja: 07.11.2026 22:06

Jerzy Haszczyński: Polska boleśnie dotknięta. Inne kraje to poznały wcześniej

Foto: REUTERS/Jakub Porzycki

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Jerzy Haszczyński

Polska uchodziła dotąd za wyjątkowo spokojną i bezpieczną. Nawet w tym tygodniu w portalach społecznościowych pojawiały się nowe filmiki kręcone przez obcokrajowców zachwyconych tym spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Były takie i z krakowskiego Rynku Głównego, co nie dziwi, bo to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez cudzoziemców. Teraz ten Rynek i Kraków stają się symbolem utraty przez Polskę tego uprzywilejowanego statusu.

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