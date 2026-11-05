Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Donald Trump
Przed pierwszym amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, do którego doszło w czerwcu 2025 r., Donalda Trumpa odwiedziło dwóch ludzi bardzo wpływowych w amerykańskiej alt-prawicy. Miliarder Elon Musk i była gwiazda Fox News, a później niezależny publicysta Tucker Carlson.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas