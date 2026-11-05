Michał Szułdrzyński: Trump ukarany za pychę. Prezydentura na skraju przepaści

Donald Trump zignorował ostrzeżenia przed wojną z Iranem. Wierzył, że jego potęga nie ma granic. Konflikt wywołał kryzys energetyczny i gniew wyborców. Klęska republikanów w wyborach do Kongresu pokazała, jak wysoką cenę zapłacił za własną pychę.

