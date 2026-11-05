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Michał Szułdrzyński: Trump ukarany za pychę. Prezydentura na skraju przepaści

Donald Trump zignorował ostrzeżenia przed wojną z Iranem. Wierzył, że jego potęga nie ma granic. Konflikt wywołał kryzys energetyczny i gniew wyborców. Klęska republikanów w wyborach do Kongresu pokazała, jak wysoką cenę zapłacił za własną pychę.

Publikacja: 05.11.2026 19:24

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS

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Michał Szułdrzyński

Przed pierwszym amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, do którego doszło w czerwcu 2025 r., Donalda Trumpa odwiedziło dwóch ludzi bardzo wpływowych w amerykańskiej alt-prawicy. Miliarder Elon Musk i była gwiazda Fox News, a później niezależny publicysta Tucker Carlson.

Tucker Carlson półtora roku temu ostrzegał Trumpa, że wojna z Iranem doprowadzi jego prezydenturę do upadku

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