- Społeczeństwo amerykańskie zorientowało się, że polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest korzystna, a muszą płacić za te błędne decyzje, przede wszystkim dotyczące wojny w Iranie, która wpłynęła na poziom życia, ceny benzyny, oleju napędowego, a w związku z tym też ceny innych produktów. Jest to żółta kartka – mówił Czaputowicz.

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Stwierdził, że to nie sama gospodarka pokonała Trumpa, ale decyzje dot. polityki zagranicznej.

- Jest to efekt złej polityki zagranicznej, bo to wojna spowodowała wzrost cen i spadek poziomu życia. Widać, że decyzje w polityce zagranicznej mają ogromne konsekwencje dla danych polityków – mówił.

Według byłego ministra Donald Trump nie przewidywał, że Iran się skutecznie obroni. - Był ostrzegany, ale zaufał swojemu instynktowi i to był wielki błąd – powiedział.

Czaputowicz stwierdził, że szef Pentagonu Pete Hegseth nie odpowiada bezpośrednio za sytuację w Iranie, gdyż Donald Trump podjął ostateczną decyzję. - Są też opinie, że Donald Trump został namówiony do tego przez Benjamina Netanjahu i to była zła decyzja – stwierdził.

Demokraci zyskali oręż przeciwko Trumpowi

Wyniki wyborów, gdzie demokraci zdobyli większość w obu izbach, a także symbolicznie odbili niektóre „bastiony” republikanów, jak np. Teksas, pozwolą na „bardziej asertywne” działania wobec Trumpa - ocenił Czaputowicz.

- Kontrola nad Kongresem daje możliwość powołania różnych komisji śledczych dotyczących różnych decyzji. Tam może Hegseth trafić, ale również prezydent Donald Trump. Mówi się o konieczności wyjaśnienia różnych kwestii związanych z korupcją rodzinną, co osłabi Trumpa w wymiarze społecznym – powiedział gość Jacka Nizinkiewicza.

- Natomiast kontrola nad Senatem umożliwi blokowanie różnych inicjatyw, np. mianowanie sędziów. Prezydent Trump zapowiedział weto, ale to nie jest skuteczny instrument polityki wewnętrznej - przyznał.

- Prezydent ma sporą autonomię, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, więc obserwatorzy nie spodziewają się dużych zmian w tym zakresie - ocenił.

Co wybory zmieniają dla wojny w Ukrainie?

Jacek Nizinkiewicz zapytał swojego gościa o to, co wyniki wyborów połówkowych oznaczają dla innych mocarstw, m.in. Chin i Rosji.

- Być może pojawia się okienko dla porozumienia pokojowego na Ukrainie, gdyby Władimir Putin zdecydował się na zawarcie porozumienia, bo elementem tego byłaby ta współpraca gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi. Nowy Kongres ukonstytuuje się dopiero 3 stycznia, więc jest moment na jakieś decyzje - mówił Czaputowicz.

Wskazał, że toczą się też w Brukseli rozmowy przygotowawcze Rosja-USA-Ukraina z udziałem kilku europejskich sojuszników, aczkolwiek bez przedstawicieli Polski. - To są bardzo ważne dla nas spotkania - mówił. - Tam są dla Polski istotne rozstrzygnięcia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy w przyszłości i przygotowania Ukrainy do tych dalszych rozmów już bez europejskich partnerów - mówił Czaputowicz.

Brak Polski przy stole negocjacyjnym. „Sami się wykluczyliśmy”

Czaputowicz ocenił, że "dobrze byłoby", gdyby Polska była obecna przy stole negocjacyjnym, jednak sama się z niego wycofała.

- Jakie gwarancje bezpieczeństwa może Polska dać Ukrainie? Tu chodziło o udział w misji stabilizacyjnej państw unijnych, czy szerzej europejskich, bo z udziałem Wielkiej Brytanii, Norwegii. Polska się sama wykluczyła. Skoro my nie jesteśmy w stanie niczego dać naszym sojusznikom, to nie jesteśmy zapraszani, bo możemy jeszcze jakieś problemy wywołać, np. podniesiemy kwestię Wołynia czy coś takiego - powiedział.

- Jesteśmy niewiarygodni, a nawet ryzyko wiązałoby się z zaproszeniem Polski z tej perspektywy - dodał.

- Ta ocena pozycji Polski jest uświadomiona w Stanach Zjednoczonych. My nie jesteśmy tym państwem postrzeganym jako sojusznik. Jesteśmy zaproszeni do G20, wspierani przez Donalda Trumpa, ale widzę, że te decyzje dotyczące dalszej obecności amerykańskiej mogą budzić różne pytania. Jeszcze przed tymi wyborami uważałem, że ta amerykańska baza (w Polsce - red.) jest niezagrożona. A teraz myślę, że nie jestem taki pewny, bo wiele wypowiedzi polskich polityków, np. minister Mariusz Błaszczak mówi, że nie wiadomo, że może Pentagon będzie przeciwny. Innymi słowy z perspektywy Amerykanów jesteśmy na zupełnym marginesie - powiedział Czaputowicz.

Jak przypomniał, misja stabilizacyjna w Ukrainie miała na celu stacjonowanie przy granicy ukraińsko-rosyjskiej, by czuwać nad przestrzeganiem ustaleń pokojowych.

- My powiedzieliśmy, że my tam nie będziemy, bo my będziemy bronić naszej granicy. No i to jest powód, dlaczego nas tam nie zaproszono i nie uczestniczymy w tej najważniejszej inicjatywie - mówił.

- Prezydent Francji Emmanuel Macron był tutaj w grudniu 2024 roku, miał spotkanie z premierem i na konferencji premier ogłosił, że Polska do takiej misji nie wejdzie - dodał.

- Uważam, że nic by się nie stało, gdyby kilkuset polskich żołnierzy tam było. Nawet pomogłoby nam to przy współpracy z Ukrainą, w transferze wiedzy. Ale rząd podjął inną decyzję i płacimy za to, nie ma nas - powiedział.

Czaputowicz: rząd prowadzi izolacjonistyczną politykę

- Myślę, że ten rząd prowadzi w ogóle taką politykę izolacjonistyczną, to wynika z tradycji i doktryny Komorowskiego, bo już pierwszy rząd Donalda Tuska wycofał się z różnych zaangażowań za granicą, m.in. operacji pokojowych ONZ - mówił były minister.

- Ten rząd zawsze mówi tylko „my bronimy tylko naszej granicy, nas to w ogóle nie obchodzi, bo to jest dla nas ryzyko, bo Rosja może zaatakować” - mówił. - Powiedzieliśmy też „nie” Radzie Pokoju Donalda Trumpa, powiedzieliśmy „nie” wysłaniu na jakiś czas baterii Patriot do jednego z państw arabskich, gdy był ten kryzys - dodał.

- W Stanach Zjednoczonych zrozumiano, że ten obraz, który mieli, że „Polska zawsze przy Amerykanach”, jeszcze Hegseth jak przyjechał pierwszy raz to mówił: „na Polaków zawsze można liczyć, byli z nami w Iraku, w Afganistanie, zawsze ramię w ramię”. Okazało się, że to w ogóle jakaś wielka lipa i Amerykanie to zrozumieli. Stąd te przewartościowania - dodał.

Wskazał, że efektem tej polityki jest m.in. wstrzymanie rotacji do Polski ok. 4 tysięcy żołnierzy amerykańskiej brygady pancernej. - Były zapowiedzi, że ona wróci, że będzie 5 tys. w bazie. A teraz okazuje się, że z tą bazą jest niepewne (…) To jest efekt tego „przemyślenia” przez Amerykanów. No i ten polski rząd z jednej strony nie ma żadnej alternatywy, wszystko stawia na tę bazę, nie ma żadnej polityki bezpieczeństwa innej (…) a z drugiej strony Amerykanie mówią: „nie wiadomo” - mówił.

- Naszym atutem była współpraca dyplomatyczna. A teraz Amerykanie nie mogą na nas liczyć i stąd są nasze problemy - dodał były minister.

Wskazał, że w jego ocenie błędne działania rządu nie dotyczą tylko USA i Ukrainy. - Pierwsi ewakuowaliśmy naszych obywateli z Izraela, wbrew oczekiwaniom Izraela. Taka polityka paniki. „My mamy swoje interesy, będziemy robić swoje interesy, będziemy siebie bronić”. Ale inni też tak mogą powiedzieć, administracja amerykańska może powiedzieć: „mamy swoje interesy i ci nasi żołnierze przydadzą się gdzie indziej” - powiedział.

Co z bazą wojsk USA? „Ważny element odstraszania”

Czaputowicz podkreślił, że wciąż ma nadzieję, że stała baza wojsk amerykańskich w Polsce powstanie. W przeciwnym razie byłby to „zły sygnał”.

- Celem Władimira Putina to jest raz - to, co w Ukrainie, jeśli chodzi o terytoria, a dwa - rozrzedzenie bezpieczeństwa w Europie Środkowej - powiedział.

- Jeżeli ta baza nie powstanie, to Amerykanie uwzględnią oczekiwania Rosji. Dlatego to jest takie niekorzystne. Nie chodzi tylko o żołnierzy. Ta baza jest ważnym elementem odstraszenia, to jest zajęcie terenu - mówił. - Jeżeli tej bazy nie ma i tych żołnierzy nie ma, to znowu jesteśmy szarą strefą - dodał były szef MSZ.

Wybory w Izraelu. Czaputowicz: konsekwencje mogą być znaczne

Ostatnie tygodnie to także wybory w Izraelu. Żadna koalicja nie zdobyła większości. Zdaniem Jacka Czaputowicza, nie zmieni to w żaden sposób polityki wobec strefy Gazy.

- Wszystkie siły polityczne głównego nurtu, poza Arabami, opowiadają się dość konfrontacyjnie przeciwko utworzeniu państwa palestyńskiego. Strona rządowa premiera Benjamina Netanjahu jest tu bardziej waleczna i wciąż sprawuje władzę - powiedział.

Wskazał, że zagrożeniem dla Palestyny może być ewentualne „psychologiczne zwycięstwo” Iranu i zakończenie konfliktu. - Konsekwencje mogą być znaczne, a to wszystko będzie wynik wyborów połówkowych (w USA) - powiedział.

Dodał, że Polska od lat opowiada się za uznaniem Palestyny.

- W polityce polskiej opowiadamy się za rozwiązaniem dwupaństwowym, także gdy byłem ministrem mocno to podkreślaliśmy - powiedział.