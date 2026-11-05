Puste półki chłodnicze po nocnym ataku informatycznym
Krzysztof Gawkowski odniósł się do doniesień o cyberatakach na systemy chłodnicze wykorzystywane przez sklepy i firmy. W TVN24 zapytano ministra, czy za incydentami stoi Rosja oraz czy zagrożenie dotyczy również Polski.
Gawkowski podkreślił, że sprawa traktowana jest bardzo poważnie. Wyjaśnił, że w Europie wykryto problemy związane z urządzeniami i systemami sterującymi dużymi lodówkami. Ich przejęcie może umożliwić hakerom między innymi wyłączenie chłodzenia lub zmianę temperatury.
– W Polsce zidentyfikowaliśmy 140 tych lodówek – poinformował minister.
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Podkreślił, że chodzi o 140 konkretnych urządzeń podatnych na atak. Według jego relacji duża część została już wyłączona, jednak niektóre firmy nadal nie podjęły takiego działania.
Minister zaznaczył, że przedsiębiorstwa zostały poinformowane o zagrożeniu i mają możliwość zareagowania. Zaapelował do właścicieli oraz administratorów infrastruktury, by nie lekceważyli ostrzeżeń.
– Można je wyłączyć, można zareagować, można to zrobić, trzeba to zrobić. I odpowiedzialność nakazuje: zrób to – powiedział Gawkowski.
Zwrócił również uwagę na firmy, które mimo informacji o podatności urządzeń wciąż nie zdecydowały się na ich wyłączenie. Zapowiedział, że przedsiębiorstwa ignorujące zagrożenie mogą zostać ujawnione.
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Według ministra lekceważenie problemu może mieć konsekwencje nie tylko techniczne, ale również biznesowe. Przedsiębiorstwa ryzykują utratę klientów, reputacji i wiarygodności.
Ministra zapytano także, czy odpowiedzialność za cyberataki na systemy chłodnicze można przypisać Rosji. Gawkowski nie potwierdził jednak jednoznacznie możliwego pochodzenia sprawców.
W ostatnich tygodniach w europejskich sieciach handlowych problemy z systemami chłodniczymi odnotowano między innymi w Belgii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Luksemburgu, Estonii, we Włoszech, Niemczech i Portugalii. Wcześniej podobne zdarzenia wystąpiły także we Francji.
W części przypadków hakerzy mieli ingerować w systemy sterowania urządzeniami chłodniczymi, podnosząc temperaturę w lodówkach i zamrażarkach. Takie zdarzenia mogą prowadzić do konieczności wycofania produktów spożywczych z obrotu.
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Problemy występowały także w polskich sklepach Auchan. Polskie przedsiębiorstwa deklarowały, że analizują incydenty z innych państw, sprawdzają zabezpieczenia i weryfikują procedury dotyczące wykorzystywanych sterowników.
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