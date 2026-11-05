Jak przekazały peruwiańskie władze, zatrzymani mężczyźni usiłowali przewieźć pająki z Ameryki Południowej do Niemiec.

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Unikalne gatunki pająków w walizkach. „Na różnych etapach rozwoju”

Według peruwiańskiej służby leśnej i ds. dzikiej przyrody SERFOR, w bagażach znaleziono pająki „na różnych etapach rozwoju, od jaj, przez młode, po dorosłe”.

– Przemytnicy dokonali skrupulatnej selekcji, by zdobyć różne gatunki, w tym takie, które nie zostały jeszcze opisane przez naukę – powiedziała Cora Suarez, funkcjonariuszka SERFOR. Dodała, że odnalezione okazy pochodzą z różnych rejonów Peru.

Jak podaje agencja AP, służbom udało się zidentyfikować osobniki z gatunku Pamphobeteus Antinous. To jeden z największych pająków w Ameryce Południowej. Jest uznawany w Peru za gatunek zagrożony i znajduje się pod ochroną.

Po zakończeniu procedur pająki mają zostać przekazane do autoryzowanej hodowli.

Naukowiec wśród zatrzymanych. Groźba surowej kary

Podejrzani zostali zatrzymani przez policję. Wśród zatrzymanych są obywatel Polski oraz dwóch Niemców. Według ustaleń służb jeden z mężczyzn może być naukowcem.

„Według publikacji naukowych jeden z zatrzymanych może być znanym badaczem ptaszników. Pająki, z których część ma efektowne ubarwienie, mogły być przemycane w celach kolekcjonerskich, badawczych oraz jako zwierzęta domowe” – informuje w komunikacie peruwiańska służba SERFOR.

Władze miały otrzymać anonimową informację o planach przemytu. Za nielegalne przewożenie dzikich zwierząt sprawcom grozi od trzech do pięciu lat więzienia. Natomiast przemyt gatunków chronionych jest w Peru zagrożony karą do siedmiu lat pozbawienia wolności.