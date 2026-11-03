20-letnia Nathalia Filgueiras była drugą pilotką Learjeta, który rozbił się na Florydzie
Jak informuje New York Post, Nathalia zdobyła licencję pilota jeszcze zanim zdała prawo jazdy. Bliscy wspominają ją jako utalentowaną młodą kobietę, która od dzieciństwa marzyła o lataniu.
Filgueiras znajdowała się za sterami Learjeta 60 lecącego w niedzielę z Austin w Teksasie na Bahamy i to ją słychać na udostępnionym w sieci nagraniu z ostatnich chwil przed tragedią. Po starcie załoga zgłosiła kontroli lotów umiarkowane turbulencje oraz występowanie oblodzenia. Chwilę później samolot zaczął tracić wysokość, a załoga nadała sygnał „mayday”. Finalnie samolot uderzył w ulicę w hrabstwie Palm Beach. Zginęły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie. Obecnie śledczy próbują ustalić prawdopodobną przyczynę katastrofy.
Nathalia zainteresowała się lotnictwem dzięki ojcu, który zabierał ją na loty niewielkim samolotem.
„Pewnego dnia po locie z nim wróciła do domu. Byliśmy w naszym pokoju, a ona weszła i powiedziała: »Zostanę pilotką«. Odpowiedziałam: »Nie, nie zostaniesz«” – wspominała jej matka w rozmowie z New York Post.
Nathalia uzyskała licencję pilota turystycznego w wieku 17 lat, jeszcze jako uczennica szkoły średniej. Później zdobyła kolejne uprawnienia i pracowała jako instruktorka. Według rodziny miała za sobą 1300 godzin lotów, a od dziewięciu miesięcy pracowała jako pilot zawodowy. Marzyła, by pewnego dnia zostać pilotką samolotów pasażerskich.
Czytaj więcej
Pokój gier, domowa siłownia lub dodatkowy pokój dla gości – w taki sposób deweloper reklamował możliwości wykorzystania poddasza, które według jego...
„Wiedziałam, że samolot mi ją zabierze. Zawsze to wiedziałam, ale byłam z niej taka dumna. Wiem, że żyła swoim marzeniem” – stwierdziła matka pilotki. „Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Zatrudnili ją, bo wiedzieli, jak dobra była w tym, co robiła, i jak bardzo to kochała. Wiem, że gdyby mogła wybrać sposób, w jaki odejdzie, wybrałaby właśnie ten. Ale nie chciałam, żeby stało się to tak wcześnie” – dodała.
Ojczym Nathalii przekazał, że około 10 minut przed katastrofą kobieta napisała do swojego chłopaka o turbulencjach i oblodzeniu.
Jak podaje BBC, Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu bada obecnie, czy fragmenty maszyny mogły oderwać się wcześniej, jeszcze zanim ta uderzyła w ziemię. Szczątki samolotu znaleziono m.in. na boiskach i prywatnych posesjach, co może potwierdzać tę teorię.
Funkcjonariusze analizują również wpływ warunków pogodowych – turbulencji i oblodzenia, jednak Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zapowiada, że ustalenie prawdopodobnej przyczyny będzie „długotrwałym procesem śledczym”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas