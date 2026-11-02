Z tego artykułu dowiesz się: Jak majątek Donalda Trumpa wzrósł o miliardy dolarów podczas jego drugiej kadencji.

Jakie kontrowersje wzbudza transakcja z ZEA i co łączy ją z umową na dostęp do chipów AI.

Jaki wzorzec widać w tysiącach transakcji giełdowych przeprowadzanych przez zarządzających majątkiem prezydenta.

W jakie strategiczne branże inwestują synowie prezydenta oraz jego zięć, Jared Kushner.

Kaz Resources, powiązana z synami prezydenta Donalda Trumpa, spółka górnicza chcąca wydobywać wolfram w Kazachstanie, chce przeprowadzić w przyszłym roku ofertę publiczną w USA – donosi „The Wall Street Journal”. Proponowana oferta o wartości 2 mld dol. dałaby inwestorom kolejną okazję do wsparcia amerykańskiego wyścigu o zabezpieczenie materiałów krytycznych dla amunicji, chipów i nie tylko. Skorzystaliby z niej też Eric i Donald Trump Jr., synowie prezydenta USA.

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Według nieoficjalnych informacji, mają oni posiadać udziały w Kaz Resources poniżej 1 proc., warte mniej niż 20 mln dol., jeśli firma osiągnie wycenę 2 mld dol. – Trumpowie są pasywnymi inwestorami, a ich rola w firmie jest zerowa – powiedział Pini Althaus, wieloletni menedżer górniczy stojący za tym przedsięwzięciem. Mimo to, planowana transakcja wzbudziła już krytykę m.in. ze strony demokratycznej senator Elizabeth Warren. Zarzuciła ona prezydenckim synom „konflikt interesów”.

Spore kontrowersje rodzą też inne przykłady działalności biznesowej rodziny prezydenta USA. Nie ulega wątpliwości, że Trump się mocno wzbogacił w czasie swojej drugiej kadencji. W 2024 r. magazyn „Forbes” oceniał jego majątek na 2,3 mld dol., a w 2026 r. już na 6,5 mld dol.

Członkowie prezydenckiej rodziny całkiem otwarcie „monetyzują” swoje nazwisko. Donald Trump Jr. jest partnerem w funduszu 1789 Capital, którego aktywa powiększyły się w ciągu 12 miesięcy do maja 2026 r. z 200 mln dol. do 3,5 mld dol. Fundusz ten mocno inwestuje w spółki zbrojeniowe i technologiczne, które dostają kontrakty rządowe. Don Jr. został również doradcą w serwisach predykcyjnych Kalshi i Polymarket.

Prezydencki zięć Jared Kushner przyciągnął natomiast do swojego funduszu private equity Affinity Partners wielomiliardowe inwestycje od państwowych funduszów inwestycyjnych z Arabii Saudyjskiej, ZEA i Kataru. Jednocześnie jest on specjalnym, zaufanym prezydenckim wysłannikiem ds. Bliskiego Wschodu.

Na czym zarabia rodzina Trumpów?

Z oficjalnych deklaracji wynika, że osobisty dochód prezydenta Trumpa w pierwszym roku jego drugiej kadencji gwałtownie wzrósł, osiągając ponad 2,2 mld dol.

W przeciwieństwie do innych prezydentów, którzy zazwyczaj pozbywali się swoich udziałów lub tworzyli ślepe fundusze powiernicze (blind trusts), Trump przekazał znaczną część swojego majątku do odwoływalnego funduszu powierniczego pod nadzorem Donalda Trumpa Jr. Skupioną na rynku nieruchomości i branży hotelarskiej firmą Trump Organization zarządza on wspólnie z drugim synem prezydenta, Ericem Trumpem.

Jednym z największych zysków odnotowanych w oświadczeniach jest 263 mln dol. dochodu ze sprzedaży udziałów w World Liberty Financial, firmie kryptowalutowej prezydenta. Było to pierwsze formalne ujawnienie tajnej transakcji opiewającej na 500 mln dol., którą Eric Trump podpisał z grupą inwestorów kierowaną przez szejka Tahnouna bin Zayeda al Nahyana, członka rodziny królewskiej ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Transakcja, na mocy której inwestorzy z ZEA otrzymali 49 proc. udziałów w biznesie kryptowalutowym prezydenta, została po raz pierwszy opisana przez „The Wall Street Journal” w styczniu. Krótko po jej podpisaniu administracja Trumpa zawarła umowę ramową umożliwiającą ZEA dostęp do ściśle chronionych amerykańskich chipów sztucznej inteligencji.

Tantiemy z „memicznych” kryptowalut wykorzystujących jego nazwisko przyniosły mu w pierwszym roku prezydentury 635 mln dol., a sprzedaż tokenów World Liberty Financial dała mu 527 mln dol.

Jak Trump zarabiał na giełdzie i swojej rezydencji?

Konta inwestycyjne Trumpa również mocno wzrosły — z co najmniej 237 mln dol. do co najmniej 858 mln dol. W ubiegłym roku Trump ujawnił ponad 20 000 transakcji giełdowych, co daje średnio ponad 50 transakcji dziennie. Na jego kontach postawiono na spółki technologiczne, gromadząc ponad 70 mln dol. w aktywach z grupy „Wspaniałej Siódemki”, w tym po ponad 10 mln dol. w akcjach koncernów Apple, Nvidia i Alphabet. Doradcy Trumpa rozszerzyli jednak jego portfel akcji o niemal wszystkie spółki z indeksu S&P 500.

Transakcje te wzbudzały też jednak kontrowersje. W przypadku transakcji przeprowadzanych przez zarządzających aktywami z portfela inwestycyjnego Trumpa zwracał na siebie uwagę przede wszystkim ich wolumen. Pierwszy kwartał 2026 r. przyniósł bowiem bardzo duży skok liczby przeprowadzonych transakcji. W czwartym kwartale 2025 r. było ich tylko 380 i obejmowały głównie zakupy długu municypalnego. W oświadczeniu za pierwszych siedem miesięcy prezydentury wskazano natomiast 690 transakcji. W pierwszym kwartale 2026 r. było ich jednak już 3700 i dużo mocniej niż wcześniej były one skoncentrowane na rynku akcji. Pierwszy kwartał 2026 r. to czas m.in. w którym rozpoczęła się wojna z Iranem. Prezydent Trump podejmował wówczas również (i wciąż podejmuje) wiele decyzji mogących wpływać na spółki, których akcje kupował.

Na przykład, sześć transakcji Trumpa dotyczyło Intel Corp. Jego administracja wynegocjowała w sierpniu umowę na objęcie 10-procentowego pakietu akcji za niemal 9 mld dol. Akcje Intela zyskały 20 proc. w pierwszym kwartale, a w kwietniu więcej niż podwoiły swoją wartość po przedstawieniu prognozy sprzedaży, która znacznie przebiła oczekiwania Wall Street. Trump chwalił się w mediach społecznościowych dużym wzrostem wartości pakietu akcji tej spółki przejętego przez rząd.

Podczas gdy Netflix i Paramount Skydance Corp. toczyły wielomiesięczną batalię o przejęcie Warner Bros Discovery Inc., zarządzający majątkiem Trumpa dokonywali inwestycji powiązanych ze wszystkimi trzema spółkami. W marcu kupili skromny pakiet akcji Warner Bros. o wartości co najmniej 30 tys. dol. oraz pakiet Paramount Skydance wart co najmniej 15 tys. dol. w tym samym miesiącu. Zawarli również 19 transakcji dotyczących Netfliksa, w tym sprzedaż o wartości od zaledwie 1 tys. dol. do nawet 5 mln dol. w pierwszym kwartale.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku zarządzający majątkiem Trumpa kupili akcje spółki Palantir o wartości od 247 008 do 630 000 dol. Tylko w marcu dokonali co najmniej siedmiu zakupów akcji, na łączną kwotę nawet 530 tys. dol. W kolejnym miesiącu Trump pochwalił Palantir na platformie Truth Social, w czasie gdy akcje spółki zaliczyły najgorszy tydzień od ponad roku. „Palantir Technologies (PLTR) udowodniła, że posiada świetne zdolności i sprzęt do prowadzenia działań wojennych. Po prostu zapytajcie naszych wrogów!!!” – napisał Trump.

Kilkakrotnie zdarzało się również, że zarządzający aktywami Trumpa kupowali akcje różnych spółek, tuż po tym, jak prezydent publicznie chwalił te spółki. Do takiej sytuacji doszło choćby 11 marca. Wówczas Trump odwiedził zakłady firmy Thermo Fisher Scientific, producenta leków. Zachwalał tę spółkę, a tego samego dnia jego portfel powiększył się o jej akcje warte 15–50 tys. dol. Po wizycie w zakładach Thermo Fisher w Ohio, prezydent Trump udał się do Kentucky, gdzie odwiedził fabrykę Apple. Chwalił ten koncern za chęć przeznaczenia 650 mld dol. na zwiększenie amerykańskich zdolności produkcyjnych. Tego samego dnia kupiono dla Trumpa akcje Apple warte 250-500 tys. dol.

Biznes hotelarski prezydenta przynosił kolejne zyski w pierwszych 12 miesiącach prezydentury. Zgłosił ponad 525 mln dol. dochodu z hoteli i pól golfowych oraz kolejne 49 mln dol. z innych nieruchomości. W jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, która podniosła opłaty wpisowe i stała się centrum dla darczyńców oraz osób szukających przysług, dochód Trumpa wzrósł z 50 mln dol. w 2024 r. do 77 mln dol. w 2025 r. Jego zyski z podmiotu powiązanego z Trump National Doral wzrosły w tym samym okresie z 110 mln do 122 mln dol.