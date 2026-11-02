Statki w Cieśninie Ormuz w pobliżu plaży Bandar Abbas, Iran
Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi poinformował w poniedziałek, że Teheran prowadzi intensywne konsultacje za pośrednictwem mediatorów, w tym Kataru i Pakistanu. Ich celem jest wypracowanie porozumienia dotyczącego negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.
– Jeśli USA zaakceptują nasze warunki, cieśnina Ormuz zostanie ponownie otwarta, a negocjacje zostaną wznowione – powiedział Aragczi w wywiadzie dla oficjalnej irańskiej agencji informacyjnej IRNA.
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Wcześniej w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghei, cytowany przez agencję AFP, oświadczył, że Iran jest gotowy otworzyć cieśninę Ormuz w ciągu dwóch dni, jeśli Stany Zjednoczone zaakceptują żądania Teheranu.
Rzecznik ocenił, że możliwość realizacji takiego planu w ciągu 48 godzin jest kolejnym dowodem dobrej woli Iranu. Dodał również, że za pośrednictwem mediatorów trwa wymiana komunikatów między Waszyngtonem a Teheranem.
Wypowiedzi irańskich przedstawicieli pojawiły się w czasie utrzymujących się napięć między oboma państwami. W niedzielę prezydent USA Donald Trump, przemawiając na wiecu wyborczym w stanie Iowa, wyjaśnił, że dotychczas powstrzymywał się od przeprowadzenia kolejnych ataków na Iran, ponieważ chciał uniknąć następnych ofiar.
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Jednocześnie amerykański przywódca zaznaczył, że w pewnym momencie Stany Zjednoczone będą musiały wymierzyć Iranowi „twardy cios”.
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