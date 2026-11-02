Rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow monitorował ćwiczenia NATO Strike Warrior w rejonie wybrzeży Szkocji. Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że jednostkę śledziły śmigłowce marynarki wojennej. W ostatnich tygodniach brytyjskie siły obserwowały również inne rosyjskie okręty operujące w pobliżu Wielkiej Brytanii.

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Rosyjski okręt szpiegowski obserwował manewry NATO

W komunikacie MOD przekazało, że jednostka „dokładnie monitorowała” okręty wojenne NATO uczestniczące w ćwiczeniach o kryptonimie Strike Warrior.

W manewrach uczestniczyło około 2 tys. żołnierzy z sześciu państw. Wśród nich znaleźli się wojskowi z Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Brytyjskie śmigłowce poderwano z bazy w Kornwalii

Brytyjski resort obrony podkreślił, że śmigłowce Merlin szybko dotarły w rejon Szkocji z bazy Culdrose w Kornwalii. Kapitan James Hall ocenił, że operacja potwierdziła gotowość brytyjskich sił powietrznych do reagowania na tego rodzaju sytuacje.

– Zademonstrowało to nam, naszym przeciwnikom i naszemu narodowi, że mamy wolę i zdolności, by stać na straży ojczyzny przez całą dobę – powiedział Hall, cytowany w komunikacie.

Brytyjska marynarka monitorowała rosyjskie okręty na kanale La Manche

Przypadek Wiktora Leonowa nie był jedynym odnotowanym przez brytyjskie ministerstwo obrony. Resort poinformował również o działaniach podjętych w pierwszej połowie października na kanale La Manche. Wówczas niszczyciel HMS Dauntless oraz okręt patrolowy HMS Tyne wypłynęły na spotkanie rosyjskiej fregaty Nieustraszymyj.

W komunikacie MOD zwrócono uwagę na związek rosyjskich jednostek wojennych z transportami objętymi sankcjami.

– W ciągu ostatnich trzech miesięcy Rosjanie byli zmuszeni wykorzystywać ten okręt wojenny do ochrony swoich nielegalnych transportów. Zjednoczone Królestwo odgrywa czołową rolę w zwalczaniu rosyjskiej floty cieni – podkreślono.

Rośnie liczba interwencji brytyjskiej marynarki

Z danych brytyjskiego rządu wynika, że aktywność rosyjskich jednostek wojennych w pobliżu Wielkiej Brytanii przekłada się na większą liczbę działań podejmowanych przez tamtejszą marynarkę.

W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku liczba przypadków, w których brytyjskie okręty interweniowały w związku z aktywnością rosyjskich jednostek wojennych na wodach brytyjskich i w ich pobliżu, była o 25 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.