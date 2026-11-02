„Szacunkowa data dostawy pocisków Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) w ramach proponowanej sprzedaży zagranicznej dla Ukrainy, ogłoszonej 30 października, to czwarty kwartał 2030 r. – czwarty kwartał 2033 r.” – napisał rzecznik resortu w odpowiedzi na pytanie PAP.

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Wołodymyr Zełenski apeluje: Potrzebujemy wsparcia już tej zimy

Potwierdził w ten sposób to, co wcześniej ogłosił na temat tych pocisków prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca zaznaczył we wpisie na X, że potrzeby jego kraju są znacznie pilniejsze w obliczu nasilenia rosyjskich ostrzałów z użyciem rakiet balistycznych i niewielkich obecnych dostaw PAC-3, które mogą je przechwytywać.

„Pięćset pocisków przechwytujących PAC-3 to znacząca liczba, która już wkrótce – tej zimy – MOGŁABY stanowić wysoce skuteczny zestaw obronny. Określono jednak, że dostawy mogą rozpocząć się DOPIERO ZA KILKA LAT” – pisał Zełenski. „Zwracamy się do naszych amerykańskich partnerów z prośbą o znalezienie rozwiązania na czas, gdy istnieje realne zagrożenie i realna potrzeba użycia pocisków przechwytujących PAC-3” – dodał

Ukraiński prezydent podkreślił, że USA i europejscy partnerzy mają w swoich zasobach wystarczającą liczbę rakiet – i w związku z tym „odpowiednim podejściem” byłoby przekazanie ich Ukrainie już teraz, w zamian za pociski, które mają zostać dostarczone „według kontraktu” za kilka lat.

Kontrakt za 2,1 mld dol. sfinansują europejscy sojusznicy

Departament Stanu USA wydał w piątek decyzję zatwierdzającą potencjalną sprzedaż Ukrainie 500 pocisków rakietowych PAC-3 MSE do systemu Patriot. Szacowany całkowity koszt wynosi do 2,1 mld dol. i zostanie sfinansowany przez Niemcy, Norwegię, Kanadę i UE. W oświadczeniu nie podano daty dostaw.

Jeszcze w lipcu Zełenski przewidywał, że Ukraina będzie potrzebować zimą 100 pocisków miesięcznie, by bronić się przed rosyjskimi ostrzałami.

Pięćset pocisków PAC-3 to niemal tyle, ile koncern Lockheed Martin produkuje obecnie przez rok. Przedsiębiorstwo ma plany zwiększenia produkcji do 3 tys. rocznie do 2030 r.

Zapasy rakiet w arsenale USA zostały mocno uszczuplone podczas wojny z Iranem. Według szacunków think tanku CSIS (Center for Strategic and International Studies) z lipca zużyto ponad 1 tys. pocisków Patriot, a w arsenale USA pozostało ich około 800.