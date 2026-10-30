Departament Stanu poinformował w piątkowym komunikacie, że zatwierdził możliwą sprzedaż wojskową na rzecz Ukrainy o wartości 2,1 mld dol., obejmującą 500 pocisków przechwytujących Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Reklama Reklama

Z notyfikacji skierowanej przez Departament Stanu do Kongresu wynika, że zatwierdzony zestaw obejmuje 500 pocisków PAC-3 MSE, części zamienne (w tym objęte klauzulą tajności), a także powiązane wsparcie logistyczne i programowe.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina alarmuje: Rosja zgromadziła kilka tysięcy rakiet Ok. 700 pocisków balistycznych i kilka tysięcy innego typu pocisków (głównie manewrujących) miała zgromadzić Rosja do atakowania celów na Ukrainie....

Ukraina będzie mogła kupić od USA 500 pocisków Patriot PAC-3

Stany Zjednoczone nie będą finansować transakcji. Środki na zakup pocisków mają pochodzić od Kanady, Niemiec i Norwegii (w ramach programu JUMPSTART) oraz z pożyczki na rzecz Ukrainy, udzielonej przez Unię Europejską.

Departament Stanu podał, że celem transakcji jest wzmocnienie zdolności Ukrainy w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz utrzymanie funkcjonowania działających na Ukrainie baterii Patriot w obliczu stwarzanych przez Rosję zagrożeń z powietrza.

Głównym wykonawcą kontraktu ma być Lockheed Martin. Departament Stanu nie ujawnił harmonogramu dostaw 500 pocisków do Ukrainy. Zgodnie z ustawą o kontroli eksportu broni, sprzedaż Patriotów musi zostać oceniona przez Kongres USA.

System Patriot Foto: Infografika PAP

Oświadczenie Departamentu Stanu zostało wydane w sytuacji, w której Ukraina mierzy się z niedostatkiem rakietowych pocisków przechwytujących. Prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do sojuszników Kijowa o przekazywanie Ukrainie pocisków Patriot. Kilka dni temu Zełenski poinformował, że Ukraina od niemal miesiąca czeka na zatwierdzenie przez sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha dostaw pocisków do baterii Patriot i innych systemów obrony powietrznej.

Ukraiński wywiad wojskowy: Rosja ma zapasy pocisków

Zełenski mówił, że Ukraina nie ma wystarczającej liczby pocisków do zestawów Patriot. Podkreślił przy tym, że Rosjanie w ciągu dwóch tygodni października wystrzelili w stronę Kijowa i obwodu kijowskiego ponad 100 pocisków balistycznych, które Ukraina jest w stanie skutecznie zwalczać jedynie za pomocą systemu Patriot.

W drugiej połowie października ukraiński wywiad wojskowy (HUR) donosił, że Rosja zgromadziła do ataków na Ukrainę ok. 700 pocisków balistycznych i kilka tysięcy innego typu pocisków, głównie manewrujących, a także ponad sześć tysięcy dronów uderzeniowych. Według szacunków Ukraińców, Rosjanie mieli do dyspozycji ok. 115 pocisków Iskander-M, których miesięczna produkcja ma wynosić ok. 65 sztuk, ok. 120 pocisków hipersonicznych Cyrkon, a także kilkaset RM-48U – rakiet do wyrzutni przeciwlotniczych S-300 i S-400, przystosowanych do atakowania celów naziemnych.

Rosja dysponuje też zapasem kilku tysięcy pocisków manewrujących Ch-101, przy miesięcznej produkcji na poziomie ok. 80 sztuk oraz 450 pocisków 3M14 Kalibr, wystrzeliwanych z wyrzutni okrętowych – twierdził HUR.