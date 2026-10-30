AP pisze, że policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób, po tym jak grupa protestujących przedostała się przez ogrodzenie Trybunału, a inni rzucali różnymi przedmiotami w policjantów.

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Associated Press odnotowuje, że prezydent Karol Nawrocki, który leciał do Senegalu, wraca do Polski w związku z zaistniałą sytuacją. „W momencie jak ten, prezydent musi być w Polsce” - cytuje wpis Nawrockiego w serwisie X AP.

AP: Najważniejsze instytucje sądowe w Polsce kością niezgody między rządem a opozycją

Agencja wyjaśnia następnie, że najważniejsze instytucje sądowe w Polsce, w tym Trybunał Konstytucyjny, były „kością niezgody między obecnym, proeuropejskim rządem a główną partią opozycyjną, narodowo-konserwatywnym PiS”.

„Krytycy w Polsce i UE oskarżają PiS, który kierował krajem między 2015 a 2023 rokiem, o poddanie politycznej kontroli kluczowych instytucji sądowych, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Reformy PiS doprowadziły do nałożenia przez UE kar na Polskę” - przypomina AP.

„Proeuropejski rząd Donalda Tuska doszedł do władzy w 2023 roku, obiecując przywrócić niezależność sądownictwa. Od tego czasu wysiłki rządu były blokowane przez weta dwóch kolejnych prezydentów związanych z PiS, w tym Nawrockiego” - pisze w depeszy agencja.

AP wyjaśnia też, że Święczkowski został prezesem TK w czasie rządów PiS, a Tusk oskarżał go o „blokowanie sędziów wybranych przez parlamentarną większość” i uniemożliwianie im objęcia stanowisk w Trybunale (chodzi o pięcioro sędziów TK, w tym Macieja Berka – red.).

AP przypomina, że Tusk zapowiadał, iż jego plan w sprawie Trybunału Konstytucyjnego może nie wszystkim się spodobać

Agencja AP zauważa wpis Donalda Tuska, w którym premier stwierdził, że przywrócenie rządów prawa jest dla niego obowiązkiem. „Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - głosi wpis.

AP przypomina też, że mówiąc o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego w czasie zorganizowanego w sierpniu Campusu Polska „Tusk powiedział, że jego rząd ma plan, jak zapewnić, by Trybunał znów był ukompletowany przez zgodnie z prawem powołanych sędziów”, choć - jak dodał - „jego metody nie wszystkim mogą się spodobać”.

Agencja zauważa też, że politycy PiS krytykują odsunięcie Święczkowskiego od pełnienia obowiązków. Cytuje przy tym Zbigniewa Ziobrę, który nazwał działania obozu władzy „przestępczym atakiem na porządek konstytucyjny”.