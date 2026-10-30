20:26 Krzysztof Bosak pojawi się przed Trybunałem

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, zmierza pod Trybunał Stanu, ma pojawić się przed siedzibą TK ok. godz. 21.00 – podało biuro prasowe Konfederacji.

20:25 Święczkowski nie został wpuszczony do TK

Bogdan Święczkowski dotarł przed siedzibę TK. Prezes Trybunału Konstytucyjnego rozmawiał z policją, próbował wejść do budynku, jednak dotychczas się to nie udało – przekazał Onet.

20:22 Karol Karski, rzecznik dyscyplinarny PiS, mówi w TVN24 o „zamachu stanu”

- Nie sądziłem, że zobaczę taką sytuację w moim kraju, że władza wykonawcza za pomocą policji przejmuje najwyższy organ wymiaru sprawiedliwości – powiedział Karski.

20:18 Anna Korwin-Piotrowska w rozmowie z TVP Info potwierdziła informacje Onetu o zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego sędziów na 3 listopada

- Wszyscy sędziowie zostaną niezwłocznie powiadomieni. Mam nadzieję, że stawią się na to Zgromadzenie i będzie możliwe uchwalenie budżetu - powiedziała Korwin-Piotrowska na antenie TVP Info.

20:11 Prof. Matczak: Dzisiejsza akcja pod TK grzebie ten organ na dwie dekady

„Dzisiejsza akcja pod TK moim zdaniem grzebie ten organ i kwestię praworządności na dwie dekady. Zdjęcia uzbrojonej policji i interpretacje prawne, według których minister sprawiedliwości może usunąć z urzędu prezesa TK zarządzeniem będą się odbijały potężnym, antypraworządnościowym refluksem przez lata” - pisze w serwisie X konstytucjonalista prof. Marcin Matczak.

20:10 Krzysztof Gawkowski: Koniec z warcholstwem Bogdana Święczkowskiego

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skomentował wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, wyrażając poparcie dla zmian w kierownictwie tej instytucji. „Trybunał Konstytucyjny wraca w ręce suwerena! Przywracana jest w Polsce praworządność, a Konstytucja musi być szanowana!” – napisał w serwisie X. „Koniec z łamaniem prawa i koniec z warcholstwem Święczkowskiego. Demokracja zawsze zwycięża” – dodał.

20:07 Anna Korwin-Piotrowska: To ja wydałam zarządzenie ws. Święczkowskiego

Anna Korwin-Piotrowska powiedziała w TVP Info, że decyzja w sprawie wyznaczenia osoby „kierującej” TK zapadła dziś. – To ja wydałam zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych pana Bogdana Święczkowskiego (...), jak również takie samo zarządzenie wydałam w stosunku do pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego – oświadczyła.

Pytana o podstawę działań w sprawie TK powiedziała, że art. 12 ust. 4 ustawy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem z 2016 r. „przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego do kierowania Trybunałem, osobą zastępującą prezesa jest osoba sędziego z najdłuższym stażem”.

20:01 Onet: Zgromadzenie Ogólne sędziów TK ma zostać zwołane na 3 listopada

Z ustaleń Onetu wynika, że większość sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji ma zwołać Zgromadzenie Ogólne na 3 listopada. W jego trakcie sędziowie mają zając się uchwaleniem budżetu Trybunału.

19:59 Marszałek Senatu: Niezależny Trybunał Konstytucyjny jest w interesie Polaków

Sytuację w Trybunale Konstytucyjnym skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu.

19:56 Podstawą do działań wobec Święczkowskiego i Sochańskiego stał się art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Artykuł ten – jak czytamy w informacji przekazanej przez sędziego Sławomira Patyrę - „poprzez odesłania (zawarte w art. 19 o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz art. 10 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym) ma zastosowanie do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia sędziego od wykonywania obowiązków służbowych, właściwy organ może zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego na okres do miesiąca”.

19:52 Policja po raz kolejny zapewnia, że nie prowadzi żadnych działań w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wystąpiła do Policji o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie przyległym do TK – wyjaśnia podjętą interwencję Komenda Stołeczna Policji. Z komunikatu wynika, że działania policji ograniczone są „wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także dbając o porządek i bezpieczeństwo w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha”.

19:49 Prawie 14 tys. osób śledzi lot prezydenta Nawrockiego

W związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym prezydent Karol Nawrocki wraca do Polski. Zajmujący się monitorowaniem ruchu lotniczego serwis Flightradar24 poinformował, że samolot głowy polskiego państwa to teraz najchętniej obserwowany lot w serwisie. Podróż Nawrockiego śledzi w FR24 ponad 13,5 tys. osób

19:47 Wicemarszałek Sejmu Marcin Horała jedzie do Warszawy

„Siłowy atak na TK nie ma nic wspólnego z praworządnością. Rząd wybrał drogę chaosu i bezprawia” - napisał w serwisie X polityk Rozwoju Plus.

19:45 Sędzia TK mówi o „zamachu stanu”. Nie może wejść do Trybunału

– Nie wiem w ogóle o co chodzi. Otrzymałem telefon od pani Anny Korwin-Piotrowskiej, która oświadczyła, że jest w trakcie zarządzania Trybunałem. Nic więcej nie wiem – mówi sędzia Bartłomiej Sochański, prezes TK, który miał zostać dziś „zawieszony w czynnościach”.

19:43 Donald Tusk: Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem

„Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - napisał premier w serwisie X.

19:39 Mateusz Morawiecki jedzie pod Trybunał Konstytucyjny. „Nie ma zgody na białoruskie metody”

Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jedzie pod siedzibę Trybunału Konstytucyjnego w związku z wydarzeniami wokół kierownictwa TK. „Jestem w drodze pod Trybunał Konstytucyjny w związku z siłowymi działaniami służb Tuska!” – napisał w serwisie X. Dodał, że na miejscu znajdują się już posłowie Rozwoju Plus, do których dołączają kolejni parlamentarzyści. „Nie ma naszej zgody na białoruskie metody w Polsce!” – oświadczył Morawiecki.

19:34 Większość sędziów w TK stanowią obecnie sędziowie wybrani przez obecną koalicję rządzącą

Maciej Berek, Sławomir Patyra, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek zostali wybrani na sędziów TK przez Sejm obecnej kadencji. Markiewicz, Dziurda, Taborowski i Korwin-Piotrowska, a także Maciej Berek zostali zaprzysiężeni na sędziów w obecności Włodzimierza Czarzastego, bez udziału Karola Nawrockiego w związku z czym Bogdan Święczkowski nie dopuszczał ich do pracy.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Foto: PAP

19:33 Zbigniew Ziobro oskarża rząd o zamach na porządek konstytucyjny. Wzywa do oporu

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oskarżył rząd o bezprawne wykorzystanie policji do przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. „To jawny, kryminalny zamach na porządek konstytucyjny” – napisał w serwisie X, porównując wydarzenia wokół TK do hipotetycznego siłowego zajęcia Kancelarii Premiera lub Kancelarii Prezydenta. Wezwał obywateli do „głośnego, stanowczego, solidarnego” sprzeciwu wobec działań rządzących.

19:32 Prof. Matczak: To zemści się na demokracji okrutnie

„Uważam Bogdana Święczkowskiego za najgorszą osobę do pełnienia funkcji prezesa TK. Ale nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby »zarządzać przerwę« w jego czynnościach, czy »zawieszać go«” – ocenił prof. Marcin Matczak.

19:29 Podano powody zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego

Jak czytam w informacji przekazanej przez sędziego TK Sławomira Patyrę „Powodem, dla którego zarządzenia zostały wobec tych osób wydane są m.in.: działania uniemożliwiające prawidłowe zwołanie Zgromadzenia Ogólnego TK w celu uchwalenia projektu planu wydatków TK na 2027 rok z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów TK, arbitralne i sprzeczne z prawem wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK, niedopuszczenie od 9 kwietnia 2026 roku do orzekania sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm w 2026, którzy złożyli ślubowanie wobec orezydenta (z naruszeniem postanowienia ETPCz z 5 maja 2026 roku)”.

19:26 Gabriela Morawska-Stanecka o Bogdanie Święczkowskim: Trybunał Konstytucyjny to nie prywatny folwark

Senator Koalicji Obywatelskiej i była wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka skomentowała wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, krytykując sposób kierowania nim przez Bogdana Święczkowskiego. „Potrzebujemy w Polsce funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego, a nie prywatnego folwarku pana Święczkowskiego” – napisała w serwisie X. Dodała, że „każdy musi ponieść odpowiedzialność za popełnione przestępstwa”.

19:24 Jan Grabiec: Zamachem stanu było blokowanie ślubowania sędziów TK

Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec komentując wypowiedzi polityków PiS, którzy określają wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym jako „zamach stanu” stwierdził, że to prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki naruszali porządek konstytucyjny, blokując ślubowanie sędziów TK. „Wykonywanie swoich obowiązków przez legalnie wybranych sędziów to po prostu stosowanie Konstytucji. I histeryczne krzyki tego nie zmienią” – napisał Jan Grabiec.

19:21 Jarosław Kaczyński apeluje do Karola Nawrockiego spod gmachu TK

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się w piątek pod Trybunałem Konstytucyjnym, skąd zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego o „zrobienie wszystkiego, co jest w granicach jego uprawnień, by ten stan, który dzisiaj trwa i posuwa się do przodu, żeby to zostało zatrzymane”. Wcześniej we wpisie na X stwierdził, że doszło do „zamachu na Trybunał Konstytucyjny”.

19:19 Waldemar Żurek przekazał do TK wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego

Prokurator generalny poinformował, że przekazał do TK 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Cztery z nich dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej „pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego”, a jeden uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Żurek napisał, że do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach, a wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem – chodzi o wybraną w marcu przez Sejm na sędziego TK Annę Korwin-Piotrowską. Prokurator Generalny dodał, że „dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny”.

19:09 Karol Nawrocki wraca do Polski

W związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent Karol Nawrocki poinformował, że przerywa podróż do Senegalu i wraca do Polski

19:04 Dlaczego zarządzono przerwę w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK?

Jako przyczyny podano m.in. uniemożliwienie przez obie te osoby zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK z udziałem wszystkich prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów i sprzeczne z ustawą wyznaczanie składów rozpatrujących sprawy w TK.

19:03 Podstawą prawną do działania wobec Święczkowskiego i Sochańskiego jest art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych

Artykuł ten mówi, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”. Przepis ten ma mieć zastosowanie do sędziów TK.

19:02 Informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Sochańskiego pojawiła się na stronie TK ok. godziny 18

Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

18:06 Policja poinformowała, że podjęła czynności na terenie TK w związku z informacją przekazaną przez sędziego TK Annę Korwin-Piotrowską

Sędzia miała przekazać policji, że wystąpiła „możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego”.

18:03 Przed godziną 18 pojawiła się informacja o działaniach policji podjętych przed TK

„W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego” - można było przeczytać w komunikacie.

„Apelujemy o zachowanie spokoju, niepodejmowanie działań zagrażających innym osobom oraz stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy. Prosimy również o nieutrudnianie działań służb ratunkowych i policyjnych. Policjanci monitorują sytuację i reagują na stwierdzone naruszenia prawa” - głosi komunikat.

Policja zapewniła, że nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej i że nie weszła do budynku Trybunału Konstytucyjnego.