Na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się wzmożone siły policji, a przed budynkiem trwa demonstracja. Czynności prezesa TK Bogdana Święczkowskiego zostały przerwane, jego obowiązki przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Co dokładnie dzieje się w TK?

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TK: Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zawiadomiła policję

Zaczęło się od zawiadomienia, złożonego przez Annę Korwin-Piotrowską – sędzię TK, wybraną przez Sejm w marcu 2026 roku. Sędzia Korwin-Piotrowska jest jednym z sędziów Trybunału, którzy nie złożyli ślubowania przed prezydentem, tylko na uroczystości sejmowej.

Powodem wejścia policji na teren Trybunału miało być ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia sędziów TK.

„Czynności są wykonywane w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego” – przekazała stołeczna policja. – „Policja wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji” – czytamy w komunikacie w serwisie X.

Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym

W następstwie zawiadomienia, jak podaje policja, na terenie Trybunału Konstytucyjnego w godzinach wieczornych (między godz. 17:00 a 18:00) pojawili się funkcjonariusze. Z kolei przed ogrodzeniem Trybunału rozpoczęła się demonstracja przeciwko policyjnej interwencji.

Bogdan Święczkowski zawieszony w czynnościach prezesa TK

Krótko po godzinie 18:00 na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Zarządzenie miało być wydane na podstawie art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych.

z przepisów Art. 130. [Zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych] § 1. Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc.



§ 2. Jeżeli sędzia, o którym mowa w § 1, pełni funkcję prezesa sądu, zarządzenie przerwy w czynnościach służbowych należy do Ministra Sprawiedliwości.



§ 3. O wydaniu zarządzenia, o którym mowa w § 1, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości, w terminie trzech dni od dnia jego wydania, zawiadamia sąd dyscyplinarny, który niezwłocznie, nie później niż przed upływem terminu, na który przerwa została zarządzona, wydaje uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyla zarządzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynności. Sąd dyscyplinarny zawiadamia sędziego o posiedzeniu, jeżeli uzna to za celowe.

„W dniu 30 października 2026 roku wobec sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, tj. odpowiednio osób pełniących obowiązki Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego (TK), została zarządzona przerwa w czynnościach służbowych na okres jednego miesiąca na podstawie art. 130 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych” – czytamy w oświadczeniu przesłanym redakcji „Rzeczpospolitej” przez sędziego TK Sławomira Patyrę.

„Zarządzenie to wydawane jest dlatego, że ze względu na rodzaj czynów dokonanych przez tych sędziów, zarówno powaga sądu jakim jest TK, jak też istotne interesy służby, wymagają natychmiastowego odsunięcia tych sędziów od wykonywania obowiązków służbowych” – czytamy w piśmie.

Tym samym, kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym przejęte zostało przez „osobę zastępującą Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 12 ust. 4 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, tj. przez sędziego posiadający najdłuższy staż sędziowski”. Tym sędzią jest zaś Anna Korwin-Piotrowska.

Poniżej treść zarządzenia, wydanego przez sędzię Korwin-Piotrowską, dotyczącego prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Foto: mat. pras.

Podobne zarządzenie wydano w sprawie jego zastępcy – Bartłomieja Sochańskiego.

Foto: mat. pras.

Policja przed i za ogrodzeniem TK

Ok. godz. 18:18 Andrzej Fijołek, rzecznik Komendanta Głównego Policji, przekazał w rozmowie z TVN 24, że policja znajduje się zarówno przed jak i za ogrodzeniem TK. Poinformował, że działania są dostosowane do bieżącej sytuacji, a także że funkcjonariusze nie weszli do środka budynku Trybunału.

Policja w TK: Karol Nawrocki wraca do Polski

O godzinie 18:12 prezydent Karol Nawrocki poinformował, że przerywa swój zaplanowany lot do Senegalu i wraca do kraju w związku z sytuacją w TK

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” – napisał prezydent na swoim koncie w serwisie X.

„Bezprawne przejęcie strony internetowej”. Alarm w TK

O godzinie 18:25 na koncie Trybunału Konstytucyjnego w serwisie X pojawiła się informacja o nielegalnym przejęciu strony internetowej TK.

„Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w komunikacie TK. – „Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański”.

Jak czytamy, „osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu”.

Niemniej, sędzia TK Marcin Dziurda zaprzeczył, jakoby doszło do przejęcia strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

– Ta strona internetowa została przejęta przez osoby nieuprawnione – powiedział „Rzeczpospolitej” prof. Dziurda

Waldemar Żurek chce uchylenia immunitetu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, około godz. 18:42 poinformował, że do TK trafiły wnioski o uchylenie immunitetu sędziów Trybunału. Cztery dotyczą Bogdana Święczkowskiego, piąty – Bartłomieja Sochańskiego.

„Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony” – napisał na swoim koncie w serwisie X. – „Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach” – napisał Żurek.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa protest

Przed budynkiem TK trwa obecnie demonstracja. Na miejscu obecni są m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, a także osoby związane z Klubami Gazety Polskiej i Ruchem Obrony Granic. Wejścia za ogrodzenie budynku pilnuje stołeczna policja.

Po godzinie 20:00 policja nadal, jak relacjonował reporter TVN24 sprzed budynku TK, znajdowała się jedynie przed budynkiem Trybunału – funkcjonariusze nie wchodzili do budynku.

Te informacje potwierdziła po godz. 20:00 policja.

„Stanowczo podkreślamy, że Policji nie ma wewnątrz siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a funkcjonariusze znajdujący się na terenie zewnętrznym zostali tam wezwani przez osobę uprawnioną” – czytamy we wpisie warszawskiej policji w serwisie X. – „Działania Policji ograniczają się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha” – czytamy.

„Zamach stanu” w Trybunale Konstytucyjnym

Nie znam, takich przepisów prawa, które pozwalałyby w ten sposób ingerować w niezależność Trybunału i niezawisłego sędziego. Dzieje się zamach stanu – przekazał „Rzeczpospolitej” przed godziną 20:00 sędzia Bartłomiej Sochański, wiceprezes TK, który miał zostać zawieszony przez Annę Korwin-Piotrowską.

– Nie wiem w ogóle o co chodzi. Otrzymałem telefon od pani Anny Korwin-Piotrowskiej, która oświadczyła, że jest w trakcie zarządzania Trybunałem. Nic więcej nie wiem – powiedział sędzia Bartłomiej Sochański, prezes TK, który miał zostać dziś „zawieszony w czynnościach”. – Jestem przed bramą Trybunału, która jest zamknięta od wewnątrz. Nie mogę się dostać w normalny sposób na teren sądu. Zresztą na terenie są siły policyjne wyposażone tak jak do tłumienia demonstracji, czyli mają tarcze, hełmy, maski – mówił sędzia Bartłomiej Sochański. – Nic nie usprawiedliwia tak ostentacyjnego użycia siły, które wyraźnie ma na celu podrażnienie opinii publicznej – dodał.

Tej relacji zaprzeczają nowi sędziowie. – Nie ma policji w w TK ani sytuacji zagrożenia życia. Siły policyjne są od strony al. Szucha ze względu na próby wdzierania się na teren TK przez protestujących – słyszymy od jednego z nich.

– To, co się dzieje, to jest coś niesłychanego. Jestem niezawisłym sędzią TK, w trakcie wykonywania dziewięcioletniej kadencji sędziego i sześcioletniej kadencji wiceprezesa. Nigdy nie słyszałem, żeby do mnie były jakiekolwiek zastrzeżenia. Nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek mógł mnie zawieszać. Nie znam takich przepisów prawa, które pozwalałyby w ten sposób ingerować w niezależność Trybunału i niezawisłego sędziego. Dzieje się zamach stanu – mówił z kolei sędzia Sochański.

Jak dodał, o zarządzeniu przerwy w czynnościach sędziego, które miało być podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską dowiaduje się od nas.

Zgromadzenie Ogólne sędziów TK w przyszłym tygodniu

Jak dowiedział się ok. godziny 20:00 Onet, we wtorek 3 listopada odbędzie się Zgromadzenie Ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego celem będzie uchwalenie budżetu TK.

Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do Trybunału Konstytucyjnego

Jak poinformował ok. godz. 20:20 Onet, Bogdan Święczkowski dotarł przed siedzibę Trybunału. Prezes TK rozmawiał z policją i próbował wejść do budynku, co też mu się nie udało.

– Pani Korwin-Piotrowska uzurpuje sobie możliwość kierowania Trybunałem, pan prezydent wraca do Polski, niedługo tu dotrze. Będziemy się domagać wejścia do budynku – mówił cytowany przez Onet Święczkowski.

Ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego sforsowane

Przed budynkiem TK pojawił się po godz. 20:00 prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. W okolicy godz. 21:00 doszło zaś do sforsowania ogrodzenia TK. Łańcuch spinający bramę został przecięty piłą tarczową, a Bogdan Święczkowski wszedł na teren TK.

Następnie stanął przed kordonem policjantów i, trzymając w ręku legitymację, ponownie zaapelował o wpuszczenie go do siedziby instytucji.

Bogdan Święczkowski zapowiedział, że w sobotę do Trybunału przybędą wszyscy legalnie wybrani sędziowie.

Więcej informacji wkrótce