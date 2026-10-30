Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecną większość sejmową na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zarządziła „natychmiastową przerwę w czynnościach sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, w tym w pełnieniu obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego”. Taki sam dokument wydała wobec zastępcy prezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jako powód wskazała niedopuszczenie do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym TK wybranej 13 marca przez Sejm czwórki sędziów. To zaś sprawiło brak możliwości uchwalenia projektu dochodów i wydatków Trybunału w 2027 r.

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„Naruszanie przepisów prawa przez sędziego Bogdana Święczkowskiego stwarza zagrożenie braku dysponowania przez Trybunał środkami finansowymi, regulowania zobowiązań jednostki budżetowej, jaką jest Trybunał i brak możliwości wypełniania jego zadań. (…) Niepodjęcie niezbędnych działań przez Zgromadzenie Ogólne skutkować może zaprzestaniem funkcjonowania Trybunału jako konstytucyjnego organu władzy sądowniczej” – napisała sędzia Korwin-Piotrowska w datowanym na 30 października zarządzeniu.

Wśród przewinień Święczkowskiego wskazała również m.in. manipulowanie składami sędziowskimi i niedopuszczenie do pełnienia obowiązku sędziego Macieja Berka.

Sędzia najstarszy stażem pracy

Dlaczego sędzia Anna Korwin-Piotrowska czuje się uprawniona do wydania tego zarządzenia? Powołuje się ona na art. 11 ust. 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zgodnie z którym „od dnia powstania wakatu do czasu powołania prezesa Trybunału, pracami Trybunału kieruje sędzia Trybunału posiadający najdłuższy, liczony łącznie, staż pracy”.

„Zarządzenie to wydawane jest dlatego, że ze względu na rodzaj czynów dokonanych przez tych sędziów, zarówno powaga sądu, jakim jest TK, jak też istotne interesy służby, wymagają natychmiastowego odsunięcia tych sędziów od wykonywania obowiązków służbowych” – czytamy w oświadczeniu przesłanym „Rzeczpospolitej”.

– Działania podjęte wobec prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego nie mają umocowania prawnego. Procedura zawieszenia prezesa w wykonywaniu jego czynności jest opisana w ustawie. Decyzję w tej sprawie może podjąć tylko zgromadzenie ogólne sędziów TK. Nie może jej podjąć żaden pojedynczy sędzia, a tym bardziej osoba, która nie została powołana na stanowisko sędziego TK – komentuje „Rzeczpospolitej” na gorąco prof. dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Prawo nie zna konstrukcji, na którą powołuje się pani Anna Korwin-Piotrowska w piśmie określonym przez nią jako zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa i wiceprezesa TK. Równie dobrze, pan redaktor mógłby wydać oświadczenie, że na podstawie skrzynki z gruszkami w związku ze skrzynką z jabłkami postanawia, że zostaje prezesem dziennika „Rzeczpospolita”. To oświadczenie ma podobną moc i wagę – wskazuje Jacek Zaleśny.

O komentarz poprosiliśmy również Jerzego Stępnia, byłego prezesa TK.

– Teoretycznie widzę formalne podstawy prawne do wydania takiego zarządzenia przez sędziego najstarszego stażem. Nie chcę jednak przesądzać tego w tej chwili, bo sytuacja wymaga dogłębnej analizy – powiedział Jerzy Stępień „Rzeczpospolitej”.

Wnioski o uchylenie immunitetu sędziów TK

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował na platformie X, że skierował pięć wniosków o uchylenie immunitetu sędziom TK.

„Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony. Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach” – napisał, dodając, że wszystkie dokumenty przekazał „sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem”.