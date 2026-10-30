Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w piątek, 30 października, o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego pięciu wniosków dotyczących uchylenia immunitetów osób kierujących Trybunałem. Cztery odnoszą się do Bogdana Święczkowskiego, a piąty do wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

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„Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne – liczą łącznie 224 strony” – napisał Waldemar Żurek w serwisie X.

Minister wyjaśnił, że cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego, którego określił jako pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Piąty wniosek dotyczy wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

„Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach” – poinformował prokurator generalny.

Wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego o najdłuższym stażu. Żurek nie podał we wpisie jej nazwiska ani nie przedstawił szczegółów zarzucanych czynów. Zapowiedział, że dalsze informacje będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny.

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Informacja o wnioskach prokuratora generalnego pojawiła się w dniu zaostrzenia konfliktu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek na stronie internetowej TK opublikowano informację o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Jak przekazali PAP Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek, kierowanie Trybunałem miała przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Następnie na koncie Trybunału w serwisie X pojawił się komunikat, w którym stwierdzono, że doszło do bezprawnego przejęcia strony internetowej TK. Według autorów wpisu Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem Trybunału, a Anna Korwin-Piotrowska nie jest jego sędzią.

Na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego pojawili się funkcjonariusze policji. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, interwencja miała związek ze zgłoszeniem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która wskazała na możliwość zagrożenia życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK oraz ryzyko zakłócenia porządku publicznego.

Policja podkreśliła, że funkcjonariusze nie weszli do budynku Trybunału, a ich działania służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa i nie stanowią ingerencji w działalność instytucji. Przed siedzibą TK doszło również do incydentów, podczas których w policjantów rzucano niebezpiecznymi przedmiotami. Funkcjonariusze podjęli działania mające przywrócić porządek publiczny.

Waldemar Żurek wcześniej kwestionował decyzję TK w sprawie immunitetu Bogdana Święczkowskiego

Spór o immunitet Bogdana Święczkowskiego trwa od ubiegłego roku. We wrześniu 2025 r. prokurator generalny skierował do Trybunału wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w związku ze śledztwem dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus.

15 października 2025 r. sędziowie uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym TK jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko uchyleniu immunitetu Święczkowskiemu. Prokuratura zakwestionowała jednak prawidłowość tej decyzji.

Według stanowiska Prokuratury Krajowej z grudnia 2025 r. w podejmowaniu uchwały brały udział dwie osoby, których status sędziowski był kwestionowany. Prokuratura wskazywała również, że nie wszyscy głosujący zapoznali się z pełnym materiałem dowodowym. W ocenie prokuratury uchwała nie wywołała skutków prawnych, co miałoby umożliwiać ponowne rozpoznanie sprawy.

Samo skierowanie nowych wniosków nie oznacza uchylenia immunitetów ani przedstawienia zarzutów karnych. Zgodnie z ustawą o statusie sędziów TK zgodę na pociągnięcie sędziego Trybunału do odpowiedzialności karnej wyraża Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.