Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski podczas wypowiedzi dla mediów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie
Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podczas czwartkowej konferencji prasowej odniósł się do konfliktu wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zamieszania, do jakiego doszło w środę przed jego budynkiem. Na pytanie, czy jego zdaniem możliwy jest kompromis z prezesem Bogdanem Święczkowskim w sprawie wybranych przez Sejm sędziów TK niedopuszczonych do orzekania, prokurator generalny odpowiedział, że w jego ocenie to się nie wydarzy.
– Myślę, że nie ma tej szansy. I mówię to ze smutkiem, dlatego, że upłynęło wiele miesięcy i wybrani prawidłowo sędziowie przychodzili do Trybunału. Część z nich nawet spotykała się bezpośrednio z panem Święczkowskim – zaznaczył Waldemar Żurek.
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Minister sprawiedliwości zarzucił Święczkowskiemu, że traktuje Trybunał jak „prywatny folwark”. Podkreślił, że instytucja ta powinna zostać odpolityczniona, a wydarzenia, do których doszło w ostatnich dniach, w tym „gorszące sceny, jakie widzieliśmy przy zachowaniu pana Święczkowskiego”, nie powinny mieć miejsca.
– Więc ten kompromis, moim zdaniem, nie jest możliwy – ocenił. Prokurator generalny zapewnił jednak, że „czy z prezydentem, z jego błogosławieństwem, czy bez niego, Trybunał w najbliższym czasie zacznie normalnie działać”.
Żurek potwierdził również, że prokuratura otrzymała złożone przez wybranego we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Macieja Berka zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Święczkowskiego. Oskarżenie dotyczy naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, jakim jest sędzia TK.
Maciej Berek w środę wieczorem w programie „Kropka nad i” w TVN24 wyjawił, że złożył takie zawiadomienie w związku z tym, że Święczkowski miał go „wypchnąć go z korytarza sędziowskiego” i uniemożliwić wejście do pokoju sędziów TK, gdzie był zaproszony. Berek zaznaczył, że wcześniej Święczkowski przyjął ode niego wszystkie dokumenty, wymaganych ustawą od sędziego TK, który złożył ślubowanie i stawił się w celu objęcia urzędu.
Tego samego dnia rano Maciej Berek, do niedawna minister w rządzie Donalda Tuska, wziął udział w sejmowej uroczystości ślubowania. Uchwałę Sejmu o wyborze na stanowisko sędziego TK wręczył mu marszałek Włodzimierz Czarzasty.
W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Karol Nawrocki mówił, że nie uznaje skuteczności takiej ceremonii i jego zdaniem zamyka ona drogę do ślubowania przed prezydentem. Przypomniał, że z ustawy o statusie sędziów TK wynika, iż ślubowanie składa się „wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.
W tej kadencji izba wybrała łącznie 8 sędziów TK; od 5 z nich Nawrocki nie przyjął ślubowania i nie zostali oni dopuszczeni do pracy w TK przez Święczkowskiego.
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Przed siedzibą TK zorganizowano w środę protest przeciwko zaprzysiężeniu Berka na sędziego TK. Na miejscu obecni byli m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, poseł Mariusz Gosek i Robert Bąkiewicz, a także osoby w kamizelkach Ruchu Obrony Granic. Policja w pewnym momencie udrożniła dojazd do bramy w ogrodzeniu TK, dzięki czemu Maciej Berek i kilku innych sędziów TK wjechali na jego teren.
Około godziny 16 w siedzibie TK pojawił się również prezydent. Po krótkiej rozmowie z prezesem Bogdanem Święczkowskim opuścił gmach. Później podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że Nawrocki udał się tam „w związku z bezprecedensową sytuacją związaną z TK”. Bogucki wyraził „głębokie zaniepokojenie” działaniem służb i zapewnił, że prezydent „dążył do tego, by ślubowanie Macieja Berka się odbyło”.
Prezes TK zaprzeczył w czwartek na antenie Polsat News oskarżeniom Berka. Święczkowski zaznaczył, że nie uczestniczył w żadnym fizycznym starciu z Berkiem, kiedy blokował mu dostęp do sędziowskiej części budynku. – Oczywiście do takiej sytuacji nie doszło – powiedział.
Żurek tymczasem wskazał na czwartkowej konferencji, że policja dokumentowała „gorszące sceny” ze środy sprzed TK. – Widzimy tam na nich sytuację absolutnie nieakceptowalną. Spokojnie działająca policję, ludzi, którzy atakują policjantów, próbują uderzyć policjantów, pięścią twarz, zdejmują czapki – podkreślił. Dodał, że środowe zachowanie policji było „wzorowe”.
Dopytywany, czy doszło do zatrzymania kogokolwiek z manifestujących, odparł, że takiej informacji nie ma. Potwierdził jednak, że niektóre osoby, które miały atakować policjantów, zostały wylegitymowane i chwilowo zatrzymane. Dodał, że prawdopodobnie będzie rozmawiał w czwartek z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
Berek przypomniał, że prokuratura wszczęła już w związku ze zdarzeniami spod TK postępowanie sprawdzające, lecz nie działa pochopnie. – Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny mielą skutecznie. Myślę, że w najbliższych dniach państwo poznacie działania prokuratury w tych kwestiach – dodał.
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