Sąd Najwyższy w niedawnym orzeczeniu zwrócił uwagę, że ofiara śmiertelnego wypadku drogowego czasem też może się do niego przyczynić. Tak właśnie ustalono w postępowaniu sądowym dotyczącym zadośćuczynienia dla rodziny 16-letniego rowerzysty, który zmarł po potrąceniu przez samochód. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że winę za to zdarzenie ponosił kierowca auta, ale ofiara w pewnym stopniu również się do niego przyczyniła. Choć panował już zmierzch, to poruszał się rowerem bez oświetlenia i bez kamizelki odblaskowej. Na dodatek wykonał manewr w kierunku osi jezdni w chwili wyprzedzania go przez samochód. To wszystko, zdaniem sądu, należało wziąć pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy dla rodziny. Dlatego też SA pomniejszył o 40 proc. zasądzoną kwotę.

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Rodzina śmiertelnej ofiary domagała się większego zadośćuczynienia

Krewni złożyli skargę kasacyjną od wyroku do SN. Ich pełnomocnik, adwokat Paweł Sierant, argumentował, że poszkodowany nie przyczynił się do wypadku, gdyż nie naruszył żadnych przepisów drogowych. Obowiązek posiadania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, zgodnie z art. 11 ust. 4a Prawa o ruchu drogowym, dotyczy tylko pieszych, a nie rowerzystów poruszających się po drodze poza obszarem zabudowanym. Adwokat wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku SA ze względu na oczywistą zasadność skargi kasacyjnej albo przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Argumentacja ta nie przekonała SN, który wskazał, że skoro z ustaleń faktycznych niższych instancji wynikało naruszenie reguł ruchu drogowego przez rowerzystę – w szczególności jazda obok drugiego roweru oraz brak oświetlenia w czasie, gdy już zmierzchało – to nie można uznać, że tego rodzaju zachowanie nie pozostawało w związku przyczynowym z kolizją drogową, mimo że jej sprawstwo przypisano kierowcy pojazdu, który wyprzedzał rowerzystów. Użycie przez poszkodowanego świecącego ekranu telefonu trudno zakwalifikować jako sposób oświetlenia jadących czy drogi.

Sąd Najwyższy zgadza się na obniżenie zadośćuczynienia

– W takim kontekście nie można uznać, że w sposób oczywisty naruszono art. 362 Kodeksu cywilnego, przyjmując przyczynienie poszkodowanego w ustalonym w sprawie rozmiarze. Konsekwencją zaś takiego stanu rzeczy było obniżenie odszkodowania i zadośćuczynienia, co wyklucza przyjęcie zasadności oczywistego naruszenia art. 446 § 1 i § 4 k.c. Wielkiej tragedii osobistej i rodzinnej nie da się w prosty sposób skompensować ochroną majątkową w kontekście okoliczności sprawy – uzasadnił odmowę przyjęcia skargi sędzia Jacek Widło.

Sygnatura akt: I CSK 3457/24