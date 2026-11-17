Samochody w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie
Decyzja radnych wynika z obowiązku ustawowego, zgodnie z którym opłaty za egzaminy na prawo jazdy muszą być corocznie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ten, ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł za 2025 rok 3,6 proc.
Coroczna waloryzacja ma zapobiegać kumulowaniu się potrzeb finansowych i konieczności wprowadzania jednorazowo znacznie wyższych podwyżek. Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, utrzymywanie opłat na niezmienionym poziomie w warunkach inflacji prowadziłoby do stopniowego spadku realnej wartości uzyskiwanych wpływów, co w dłuższej perspektywie mogłoby utrudnić finansowanie kosztów przeprowadzania egzaminów.
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Po zmianach opłaty wyniosą:
Przyjęta uchwała zakłada więc podwyższenie dotychczasowych stawek odpowiednio o 2,05 zł, 8,27 zł i 10,36 zł.
Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
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