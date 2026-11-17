Decyzja radnych wynika z obowiązku ustawowego, zgodnie z którym opłaty za egzaminy na prawo jazdy muszą być corocznie waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Wskaźnik ten, ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł za 2025 rok 3,6 proc.

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Coroczna waloryzacja ma zapobiegać kumulowaniu się potrzeb finansowych i konieczności wprowadzania jednorazowo znacznie wyższych podwyżek. Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, utrzymywanie opłat na niezmienionym poziomie w warunkach inflacji prowadziłoby do stopniowego spadku realnej wartości uzyskiwanych wpływów, co w dłuższej perspektywie mogłoby utrudnić finansowanie kosztów przeprowadzania egzaminów.

O ile wzrosną opłaty za egzaminy na prawo jazdy?

Po zmianach opłaty wyniosą:

59,03 zł zamiast 56,98 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy wszystkich kategorii oraz egzamin uprawniający do kierowania tramwajem;

238,26 zł zamiast 229,99 zł – za część praktyczną egzaminu na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T, a także egzamin uprawniający do kierowania tramwajem;

298,36 zł zamiast 288 zł – za część praktyczną egzaminu na prawo jazdy kategorii B z kodem 96 (uprawniającym do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i nieprzekraczającej 4,25 t), B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E.

Przyjęta uchwała zakłada więc podwyższenie dotychczasowych stawek odpowiednio o 2,05 zł, 8,27 zł i 10,36 zł.

Nowe stawki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.