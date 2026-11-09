Nowe unijne przepisy pozwalają państwom członkowskim skrócić ważność praw jazdy kierowców w wieku 65+
Starsi kierowcy coraz częściej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób wpłyną na nich unijne regulacje. Z treści dyrektywy 2025/2205 z 22 października 2025 r. wynika jednak, że decyzje dotyczące skrócenia ważności ich dokumentów pozostawiono państwom członkowskim.
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Zmiany mają służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie PE, obecnie w wypadkach drogowych w UE ginie blisko 20 tys. osób rocznie. Unijne przepisy stanowią część pakietu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, który został przedstawiony w 2023 r. Zakłada on, że do 2050 r. liczba ofiar śmiertelnych w unijnym transporcie drogowym ma zostać zredukowana do zera.
Co konkretnie się zmieni? Prawa jazdy na samochody i motocykle będą zasadniczo ważne przez 15 lat. W państwach, gdzie prawo jazdy jest wykorzystywane jako dowód tożsamości, okres ważności może zostać skrócony do 10 lat. W przypadku osób, które ukończyły 65 lat, kraje UE mogą zdecydować o skróceniu ważności dokumentów, aby zobowiązać ich do częstszego sprawdzania stanu zdrowia lub odbywania kursów odświeżających wiedzę.
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Unijne regulacje zakładają również, że osoby, które będą ubiegać się o przedłużenie okresu ważności dokumentu, powinny przejść badania lekarskie, w tym badanie wzroku i układu krążenia. Kraje członkowskie będą jednak mogły zastąpić takie badania formularzem samooceny lub inną oceną opracowaną na szczeblu krajowym.
Dyrektywa zakłada, że państwa UE mają trzy lata, aby wdrożyć unijne przepisy do prawa krajowego, a potem jeszcze rok na przygotowanie się do ich wdrożenia. Oznacza to, że Polska będzie musiała przyjąć większość przepisów wdrażających dyrektywę do 26 listopada 2028 r. i stosować je od 26 listopada 2029 r. Na razie jednak nie wiadomo, czy polski rząd zdecyduje się na wprowadzenie ograniczeń dla starszych kierowców.
Jak wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego, nie ma jednej granicy wieku, po której należy zrezygnować z prowadzenia samochodu. Z upływem lat sprawność psychofizyczna jednak zwykle spada, a u osób po 75. roku życia czas reakcji może być nawet dwukrotnie dłuższy niż u młodszych kierowców. Jej zdaniem na badania powinny trafiać przede wszystkim osoby zagrożone m.in. demencją, niezależnie od wieku.
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