Starsi kierowcy coraz częściej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób wpłyną na nich unijne regulacje. Z treści dyrektywy 2025/2205 z 22 października 2025 r. wynika jednak, że decyzje dotyczące skrócenia ważności ich dokumentów pozostawiono państwom członkowskim.

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Krótsza ważność dokumentu i kontrola stanu zdrowia

Zmiany mają służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie PE, obecnie w wypadkach drogowych w UE ginie blisko 20 tys. osób rocznie. Unijne przepisy stanowią część pakietu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego, który został przedstawiony w 2023 r. Zakłada on, że do 2050 r. liczba ofiar śmiertelnych w unijnym transporcie drogowym ma zostać zredukowana do zera.

Co konkretnie się zmieni? Prawa jazdy na samochody i motocykle będą zasadniczo ważne przez 15 lat. W państwach, gdzie prawo jazdy jest wykorzystywane jako dowód tożsamości, okres ważności może zostać skrócony do 10 lat. W przypadku osób, które ukończyły 65 lat, kraje UE mogą zdecydować o skróceniu ważności dokumentów, aby zobowiązać ich do częstszego sprawdzania stanu zdrowia lub odbywania kursów odświeżających wiedzę.

Unijne regulacje zakładają również, że osoby, które będą ubiegać się o przedłużenie okresu ważności dokumentu, powinny przejść badania lekarskie, w tym badanie wzroku i układu krążenia. Kraje członkowskie będą jednak mogły zastąpić takie badania formularzem samooceny lub inną oceną opracowaną na szczeblu krajowym.

Kiedy te zmiany wejdą w życie?

Dyrektywa zakłada, że państwa UE mają trzy lata, aby wdrożyć unijne przepisy do prawa krajowego, a potem jeszcze rok na przygotowanie się do ich wdrożenia. Oznacza to, że Polska będzie musiała przyjąć większość przepisów wdrażających dyrektywę do 26 listopada 2028 r. i stosować je od 26 listopada 2029 r. Na razie jednak nie wiadomo, czy polski rząd zdecyduje się na wprowadzenie ograniczeń dla starszych kierowców.

Jak wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego, nie ma jednej granicy wieku, po której należy zrezygnować z prowadzenia samochodu. Z upływem lat sprawność psychofizyczna jednak zwykle spada, a u osób po 75. roku życia czas reakcji może być nawet dwukrotnie dłuższy niż u młodszych kierowców. Jej zdaniem na badania powinny trafiać przede wszystkim osoby zagrożone m.in. demencją, niezależnie od wieku.