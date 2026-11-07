Obowiązkowe systemy emerytalne w większości analizowanych państw Europy nie zapewnią pracownikom świadczeń na poziomie 70 proc. ich wcześniejszych zarobków. Aby osiągnąć taki poziom dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej, konieczne będzie dodatkowe oszczędzanie przez cały okres kariery zawodowej.

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Jak informuje Euronews, powołując się na raport OECD „Pensions Outlook 2026”, w 22 spośród 30 analizowanych europejskich państw prognozowane emerytury z obowiązkowych systemów będą niższe od przyjętego przez organizację poziomu odniesienia.

Polska wśród krajów z największą luką emerytalną

OECD obliczyła, jaką dodatkową część wynagrodzenia pracownicy musieliby przeznaczać na dobrowolne oszczędności emerytalne, aby po zakończeniu kariery zawodowej otrzymywać 70 proc. swoich wcześniejszych zarobków brutto.

W Polsce ten wskaźnik wynosi 17,3 proc. w przypadku mężczyzn osiągających przeciętne wynagrodzenie. To jeden z najwyższych wyników w Europie.

Większą lukę odnotowano jedynie na Litwie (20,7 proc.) i w Irlandii (19,4 proc.). W Chorwacji wynosi ona 15,7 proc., w Słowenii 12,5 proc., w Niemczech 11,1 proc., a w Wielkiej Brytanii 9,1 proc.

Szczególnie niekorzystnie przedstawiają się prognozy dotyczące Polek. Według OECD luka emerytalna kobiet w Polsce jest o 8,6 pkt proc. większa niż mężczyzn. Oznacza to, że sięga 25,9 proc. wynagrodzenia.

Przy przeciętnych zarobkach brutto wynoszących w Polsce w 2025 roku 2078 euro miesięcznie mężczyzna musiałby dodatkowo oszczędzać około 1600 zł miesięcznie, aby osiągnąć zakładany poziom emerytury.

To równowartość 17,3 proc. miesięcznego wynagrodzenia brutto, odkładana przez całą karierę zawodową.

Ile trzeba odkładać na emeryturę w innych krajach Europy?

Najwyższe kwoty dodatkowych oszczędności dotyczą państw o wysokich wynagrodzeniach. W Szwajcarii mężczyzna zarabiający przeciętną pensję musiałby odkładać dodatkowo około 4760 zł miesięcznie, w Irlandii 4280 zł, a w Islandii 3140 zł.

W Niemczech byłoby to około 2710 zł, w Belgii 2440 zł, a w Norwegii 2340 zł. W Wielkiej Brytanii konieczne oszczędności oszacowano na 2170 zł, natomiast we Francji na 1050 zł miesięcznie.

Znacznie mniejsze kwoty wystarczą według przyjętego modelu w Szwecji (400 zł), Bułgarii (300 zł), Słowacji (280 zł) i Turcji (około 20 zł).

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W ośmiu państwach – Austrii, Danii, Grecji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii – obowiązkowe systemy emerytalne mają zapewnić mężczyznom otrzymującym przeciętne wynagrodzenie świadczenia osiągające przyjęty przez OECD poziom 70 proc.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że sam wskaźnik luki emerytalnej nie wystarcza do oceny sytuacji przyszłych emerytów. Istotna jest również siła nabywcza świadczeń, która może znacznie różnić się między państwami.

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Profesor Traute Meyer z Uniwersytetu Southampton wiąże dużą lukę emerytalną w Polsce ze zmianami systemu świadczeń po transformacji gospodarczej. Z kolei profesor Iain Clacher z Uniwersytetu w Leeds podkreśla, że duża luka oznacza ryzyko zgromadzenia zbyt małych oszczędności, aby utrzymać odpowiedni standard życia na emeryturze.

Wyliczenia OECD nie oznaczają, że każdy pracownik musi odkładać wskazaną kwotę. Są szacunkiem opartym na przeciętnych wynagrodzeniach, modelu całej kariery zawodowej i założeniu, że emerytura ma odpowiadać 70 proc. wcześniejszych zarobków brutto.