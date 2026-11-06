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Kurs euro wzrósł z 4,33–4,35 zł do nawet 4,42 zł na przełomie października i listopada, osiągając najwyższy poziom od blisko trzech lat. Osłabienie złotego wynika m.in. z obaw o stan finansów publicznych i sytuację polityczną w Polsce.
Słabszy złoty oznacza wzrost wartości wielomiliardowych zobowiązań zagranicznych w przeliczeniu na polską walutę. Dotyczy to również unijnej pożyczki w ramach programu SAFE.
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Polska ma otrzymać z programu 43,7 mld euro. Choć kwota w euro pozostaje niezmienna, jej równowartość w złotych zależy od kursu walutowego. Pod koniec maja, gdy podpisywano pierwsze umowy w ramach programu, euro kosztowało 4,21 zł, co oznaczało zobowiązanie w wysokości około 184 mld zł. Przy kursie 4,40 zł wartość ta wzrasta do ponad 192 mld zł, czyli o około 8 mld zł.
– Przestrzegałem, że może się tak stać. Od początku mówiłem, że na miejscu ministra finansów należałoby zabezpieczyć kurs walutowy – powiedział „Faktowi” Piotr Kuczyński z DI Xelion.
Na koszt pożyczki SAFE wpływa jednak nie tylko kurs euro, ale również oprocentowanie. Gdy rząd pracował nad programem w 2025 r., koszt finansowania wynosił 3,17 proc. Później wzrósł do 3,32 proc., a obecnie jest jeszcze wyższy.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że oprocentowanie ustalane jest na okres roku i aktualizowane w kolejnych latach. Każda nowa transza pożyczki jest przypisywana do koszyka obligacji, na podstawie, którego określa się koszt finansowania Komisji Europejskiej.
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Z raportu KE wynika, że średni koszt finansowania pożyczek SAFE w pierwszym półroczu 2026 r. wyniósł 3,40 proc. Resort finansów podkreśla jednak, że dzięki wyższej wiarygodności kredytowej UE koszt pozyskania środków powinien być dla Polski znacznie niższy niż w przypadku samodzielnej emisji długu.
„Fakt” oszacował, jak zmiana oprocentowania może wpłynąć na łączny koszt odsetek od pożyczki SAFE:
Oznacza to, że wzrost oprocentowania z 3,32 do 3,40 proc. może zwiększyć łączne koszty odsetkowe o około 1 mld euro, czyli 4,4 mld zł. Są to jednak szacunki zakładające określony poziom oprocentowania, a nie ostateczny koszt pożyczki.
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Dla porównania, przy takim samym harmonogramie spłat finansowanie tej kwoty obligacjami oprocentowanymi na 6,18 proc. oznaczałoby 75,6 mld euro odsetek. Z kolei przy rentowności polskich 10-letnich obligacji denominowanych w euro na poziomie 3,74 proc. koszt odsetek wyniósłby 45,7 mld euro.
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