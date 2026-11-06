Wyniki najnowszego sondażu Opinia24 opublikował w piątek portal tvn24.pl. Wynika z niego, że na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,8 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim pomiarem oznacza to spadek o 1,3 pkt proc.

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Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 20,1 proc. poparcia. Partia odnotowała wzrost o 2,8 pkt proc. Różnica między dwoma największymi ugrupowaniami wynosi więc obecnie 11,7 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,2 proc. To spadek o 1,6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

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Na czwartym miejscu plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, dla której poparcie w najnowszym sondażu zadeklarowało 7,7 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 0,1 pkt proc.

Kolejne miejsce zajmuje Lewica, na którą zagłosowałoby 6,4 proc. respondentów. W jej przypadku odnotowano spadek o 0,1 pkt proc. Wzrost poparcia zanotowała natomiast partia Razem. Ugrupowanie uzyskało 5,5 proc., czyli o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się trzy ugrupowania. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał 4,8 proc. poparcia (spadek o 0,5 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,7 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.), a Polska 2050 – 2,5 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Odpowiedź „inna partia” wskazało 0,8 proc. ankietowanych. Z kolei 5,5 proc. respondentów nie potrafiło określić, na kogo oddałoby głos.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2–4 listopada 2026 rok, a więc już po eskalacji w sporze o Trybunał Konstytucyjny, do której doszło 30 i 31 października.

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Przypomnijmy, iż w ubiegły piątek Anna Korwin-Piotrowska została ogłoszona osobą kierującą pracami TK. Wydała wówczas zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W reakcji na te wydarzenia przed siedzibą TK nasilił się protest. Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę nad ranem wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk. Podkreślił w nim m.in., że „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.

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Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą mixed-mode, łączącą wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).