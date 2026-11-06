Pojawienie się policji przed Trybunałem Konstytucyjnym i błyskawiczna zmiana władzy w jego siedzibie, w czym nie przeszkodził nawet szturmujący budynek przy Alei Szucha Karol Nawrocki, doprowadziło do szybkiej zmiany status quo w Trybunale Konstytucyjnym. O ile przez ostatnie lata Trybunału Konstytucyjnego nie uznawała koalicja rządząca, a uznawała go opozycja, tak teraz doszło do odwrócenia wektorów, co jest, o tyle ważne, że wobec dysponującego prawem weta prezydenta Karola Nawrockiego TK może odegrać w przedwyborczym roku funkcję trzeciej izby parlamentu – tzn. załatwić kilka spraw, których nie da się przeprowadzić na drodze ustawowej (choćby liberalizację prawa aborcyjnego przez uznanie, że przesłanka o wadzie płodu jako podstawie do legalnej aborcji jest jednak zgodna z konstytucją).